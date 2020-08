von Werner Probst

Norbert und Doris Döbele feiern am Mittwoch, 26. August, das Fest der diamantenen Hochzeit. Das Jubelpaar erfreut sich einer guten Gesundheit. So kann der Haushalt in Murg auch noch ohne fremde Hilfe bewältigt werden.

Norbert Döbele ist ein Murger Urgestein. Er besuchte die Volksschule in Murg und ging anschließend zum Laufenburger Unternehmen H. C. Starck. Er machte nach der Schlosserlehre auch die Meisterprüfung und hatte dann die technische Leitung in der Korund Produktion. Nach 45 Arbeitsjahren ging er in Ruhestand.

Doris Döbele erblickte in Wuppertal das Licht der Welt. Während des Krieges, nach Bombenangriffen auf Wuppertal, kam sie mit ihren Eltern 1944 nach Atzenbach im Wiesental. Sie besuchte in Schopfheim das Gymnasium und machte die mittlere Reife. Sie machte anschließend eine Ausbildung bei der Post und war auf verschiedenen Dienststellen tätig, ehe das Postamt in Säckingen ihr Arbeitsplatz wurde. Beim Postamt in Murg wurde sie später Leiterin. Zum Abschluss des Berufslebens war sie noch im Postamt in Bad Säckingen tätig, ehe sie als Betriebsinspektorin in den Ruhestand ging.

Auf der Laufenburger Fasnacht lernten sich Norbert und Doris Döbele 1959 kennen. Ein Jahr später wurde in Zell im Wiesental geheiratet. Das Finden einer Wohnung war in der damaligen Zeit nicht einfach. Erst 1962 konnte in eine Wohnung in der Kirchstraße eingezogen werden. Zwei Töchter kamen auf die Welt. 1967 zog die Familie dann in das Eigenheim in der Eglerstraße.

Hier gefällt es dem Jubelpaar gut. Die Beiden freuen sich, dass sie den großen Garten noch selbst bewirtschaften können und denken gerne an die Zeit, als sie im Waldshuter Tanzsportclub gemeinsam aktiv waren, mehrere Kreuzfahrten unternahmen und so auch schon in Kuba waren, oder in der Türkei Urlaubswochen verbrachten. Zum Festtag werden neben den Kindern auch vier Enkelkinder und eine Urenkelin gratulieren.