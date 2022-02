von sk

Zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Hauptstraße von Murg am Mittwoch, 9. Februar, kurz nach 17 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Mehrere sich bekannte Personen waren in Streit geraten. Es kam auf der Straße zu wechselseitigen Körperverletzungsdelikten, wobei keiner der Beteiligten ernstlich verletzt wurde. Ein 35-jähriger Mann wurde der Örtlichkeit verwiesen. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen dieses Vorfalls, sich zu melden (Kontakt unter Telefonnummer 07761/934-0).