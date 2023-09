Der Radsport Verein Eintracht Niederhof hat die für Samstag, 30. September, geplante Murgtal-Trophy kurzfristig abgesagt. Zu den näheren Gründen wollen sich der Vereinsvorsitzende Horst Arzner und Hauptorganisator Thomas Wiesler noch nicht äußern. Sie würden dies in der Hauptversammlung des Vereins am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr im Gasthaus „Engel“ in Niederhof tun, erklärte Wiesler auf Anfrage unserer Zeitung.

Durchschnittlich 150 bis 200 Teilnehmer

Bereits 29 Mal hat der RSV die beliebte Großveranstaltung in den Vorjahren ausgerichtet mit durchschnittlich 150 bis 200 Teilnehmern, in Hochzeiten kamen sogar bis zu 300 Sportler. Teilnehmen konnten dabei alle Sportbegeisterten egal ob alt oder jung, ob Läufer, Rad-, Hobby- oder Lizenzfahrer auf unterschiedlichen Strecken und über verschiedene Distanzen.

Letztmals wurde die Murgtal-Trophy 2019 abgehalten

Letztmals wurde die Trophy 2019 abgehalten. 2020 und 2021 musste sie wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, 2022 sagte der Verein die Veranstaltung aus organisatorischen Gründen ab und wollte deren Konzept überarbeiten. Geplant war in diesem nach dreijähriger Pause ein abgespecktes Programm mit nur einem statt an zwei Tagen und ohne Läufer.

Im Internet wird die abgesagte Veranstaltung noch immer beworben. Auch auf der Vereins-Homepage www.rsv-niederhof.de/ findet sich kein Hinweis auf die Absage, jedoch ein Hinweis auf die Hauptversammlung am kommenden Freitag.