von Brigitte Chymo

Roland Baumgartner, der seinen Standpunkt zu Beginn der Sitzung unter „Fragen und Anregungen“ einbrachte, betonte auch, er könne sich daher an künftigen Abstimmungen zum Feuerwehrgerätehaus nicht beteiligen. Der Gemeinderat hatte sich in der Septembersitzung für den Standort des neuen Feuerwehrgerätehauses in der Ortsmitte von Hänner ausgesprochen. Der Ortsvorsteher hatte an dieser Sitzung nicht teilnehmen können.

Baumgartner hätte den Alternativstandort am südlichen Ortsteingang von Hänner bevorzugt. Die Begründung der Gemeinde, dass die notwendigen Grundstücke dort nicht mehr zur Verfügung stünden, nannte er ein „Totschlagargument“, hielt aber fest: „Jetzt ist das in der Tat nicht mehr möglich.“ Die Grundstücke hatten zwischenzeitlich zum Verkauf gestanden, waren der Gemeinde aber zu teuer gewesen. Inzwischen stehen sie nicht mehr zum Verkauf.

Der Ortsvorsteher kritisierte generell, dass sich die Standortsuche über Jahre hingezogen hatte. Erste Gespräche hatten bereits 2011 stattgefunden und waren mit Pausen erst ab 2017 richtig in Gang gekommen. 2018 hatte der Gemeinderat dann Mittel zum Kauf der Grundstücke eingestellt. Mittel zur Planung standen ab 2019 im Haushalt zur Verfügung. 2020 kam es zu ersten Planungen, im April 2021 wurde Feuerwehr und Ortschaftsräten dann die erste detaillierte Planung vorgestellt. Am Standort Ortsmitte Hänner, wie Baumgartner seinerzeit verwundert feststellen musste, obwohl die Standortfrage seiner Meinung zu dem Zeitpunkt noch offen war. Angelika Eckert, Gemeinde- und Ortschaftsrätin in Oberhof hatte im September in die Diskussion zum Standort des Feuerwehrgeräthauses Ausrückebereich Nord alternativ das Gewerbegebiet in Hänner Süd vorgeschlagen. Darauf sei der Gemeinderat nicht eingegangen, wie Baumgartner feststellte. „Ich halt den Standort für falsch“, bekräftigte Baumgartner und ergänzte, er sehe den Weg dorthin mit einigen Fragezeichen.