Die Gugge-Brass-Band Murg hat bei ihrer Hauptversaamlung im „Engel“ in Niederhof ihren Vorstand neu gewählt. Einen Wechsel gab es an der Vorstandsspitze: Nicolai Zumsteg tauschte mit Manuel Thomann die Ämter und ist nun stellvertretender Vorsitzender, während Thomann sich nun als Vorsitzender behaupten muss.

Im Amt der Schriftführerin konnte Aisha Martinez-Mutter bestätigt werden. Elisabeth Vögt schied nach sieben Jahren aufgrund eines Umzuges im Amt der Kassiererin aus und wurde durch Morena D‘Acurso ersetzt. Die ehemalige Jugendwartin Shania Kniffka ist nun Beisitzende, während ihr Amt von Noelle Volle übernommen wurde. Concetta Lämmlin verließ nach 22 Jahren den Vorstand und wurde für diesen Verdienst ausgezeichnet. Geehrt werden konnten im Anschluss einige Mitglieder für ihre Vereinstreue. Elf Jahre aktiv dabei ist Nolik Volle und 22 Jahre Nicolai Zumsteg. Elf Jahre passive Unterstützung leisten Stefanie Kaiser und Jürgen Sulger, 22 Jahre Karl-Heinz und Bettina Peter und 33 Jahre Doris Sarmann. Es konnten zudem einige Mitglieder nach Absolvieren ihrer einjährigen Probezeit in den Verein aufgenommen werden. Namentlich sind dies Fabienne Kurz, Reto Mugrauer und Dustin Duffner.

Als beste Probenbesucher mit keiner verpassten Probe haben sich Shania und Fareen Kniffka sowie Nicolai Zumsteg erwiesen. Im Hinblick auf die Corona-Pandemie stellte letzterer fest, dass das „Vereinsleben sowie die Kameradschaft leiden“. Damit spielte Zumsteg auf das Freundschaftstreffen mit der Partner-Gugge aus Bad Waldsee sowie das externe Probenwochenende an, was jeweils ausfallen musste. Unsicher ist auch, wie die Fasnachtssaison 2020/2021 in Murg ausfallen wird. Zunftpräsident Roland Ebner betonte, dass man auf „Sicht fahren“ und jeweils im konkreten Fall entscheiden werde. „Wir müssen daher alle an einem Strang ziehen und die Motivation nicht verlieren“, so Zumsteg. Musikalisch habe man in der vergangenen Saison besonders die neu dazugekommenen Mitglieder integriert, so Musikchef Jan Zumsteg. Er bedankte sich für die zeitweise Repräsentation durch Noelle Volle, die ihn würdig vertreten habe. „Ihr seid ein wichtiger Teil des Soziallebens in Murg und bereichert die örtliche Fasnacht“, sagte Bürgermeisterstellvertreter Georg Kirchbaum. Mit der Präsentation des neuen Kostüms habe man wenigstens ein sicheren Höhepunkt in der kommenden Saison.