Ein Stück Geschichte des Murger Gewerbevereins zieht sich zurück. Reinhold Schmid, als Kassierer über 40 Jahre Hüter der Finanzen des Gewerbevereins, übergab bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend sein Amt an Marco Oeschger.

Nachdem 2013 zum letzten Mal eine Gewerbeschau stattfand, äußerten Mitglieder den Wunsch sich wieder in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bereits bei den Neuwahlen im Oktober vergangenen Jahres hatte Kassierer Reinhold Schmid angekündigt, nur bis dieses Jahr im Amt zu bleiben. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung fand sich dann auch tatsächlich ein Nachfolger, nachdem Schmid das über Jahre zuvor vergeblich versucht hatte: „Ein Ersatzmann war mal da, dann wieder weg“, blickte Schmid zurück.

Über 40 Jahre im Vorstand

Der Vorstand hatte im Archiv lange zurückgehen müssen. Schmid war seit 1979 Kassierer, einem Zeitpunkt, als der Gewerbeverein, wieder verstärkt aktiv wurde. „Deine Arbeit war Gold wert“, würdigte der zweite Vorsitzender Christian Oeschger den Einsatz des scheidenden Kassierers.

Schmid war in Anerkennung seiner Verdienste bereits im Jahr 2013 zum Ehrenmitglied ernannt worden. Der neue Kassierer Marco Oeschger ist nicht nur neu im Vorstand, sondern zusammen mit Rudigier Oeschger und der Kreativagentur K-aro auch jüngstes Mitglied im Gewerbeverein.

Der Gewerbeverein Murg wurde 1898 gegründet und hat aktuell 77 Mitglieder. Nächste Veranstaltung ist der verkaufsoffene Sonntag und Maimarkt auf dem Möbel Brotz Areal, am Sonntag, 2. Oktober. Vorsitzender des Vereins ist Timo Strasser.

Der Rückblick auf das Vereinsjahr fiel coronabedingt sehr kurz aus. Sämtliche Traditionsveranstaltungen fanden nicht statt. Fest steht schon jetzt, dass es auch 2022 keinen Adventsmarkt geben wird. Der zweite Vorsitzende Christian Oeschger, der in Vertretung des Vorsitzenden Timo Strasser die Versammlung leitete, nannte die fehlende Planungssicherheit als Hauptgrund. „Wir wissen nicht wann und wie. Es sind zu viele Unsicherheiten. Wir hoffen auf nächstes Jahr“, so Oeschger. Fix ist lediglich der Oktobermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 2. Oktober.

Gewerbeschau mit Neuauflage?

Die Gewerbeschau, eine frühere Traditionsveranstaltung fehlt seit Jahren im Terminkalender. Grund ist, dass es 2016 bei den Vorbereitungen zu einer Gewerbeschau blieb, weil sich nur wenige Handwerker als Teilnehmer gemeldet hatten. Die Gewerbeschau wurde damals kurzfristig abgesagt.

Nun ist der Wunsch, nicht zuletzt auch wegen der Coronapause da, sich wieder öffentlich zu präsentieren. „Ich fände es wichtig, dass sich das Gewerbe Murg präsentiert. Es ist schade, dass es da nichts mehr ist“, stieß Nicole Bayer von Maier Raumgestaltung die Diskussion an. Zunächst einmal ist offen, in welcher Form sich Gewerbe und Handel präsentieren könnten. Aber es wurden Ideen gesammelt. Mit auf eine Liste kamen zum Beispiel eine themenbezogene Schau, gemeinsame Tage der offenen Tür mehrerer Mitglieder und auch etwas „modernes Visuelles“, beispielsweise ein Film auf der Homepage des Gewerbevereins.