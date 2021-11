von sk

In der Nacht zum Freitag, 12. November, sind zahlreiche Reifen an geparkten Autos in Murg-Niederhof zerstochen worden. Betroffen waren in der Schulstraße auf einem Parkplatz abgestellte Fahrzeuge und in der Diegeringer Straße auf privaten Stellflächen stehende Autos. An den Autos wurden die Reifen mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, beschädigt. Bislang sind es zehn betroffene Fahrzeuge. Es dürften allerdings noch weitere Fahrzeuge demoliert worden sein. Die Tatzeit lag zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitagmorgen. Am Donnerstagabend fand in der Nähe eine Veranstaltung statt. Auf sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.