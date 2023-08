Das regnerische Wochenende ließ die normalerweise belebte Murger Mitte etwas aussterben. Bei Temperaturen unter 20 Grad wollte sich niemand auf dem Wasserspielplatz abkühlen. Doch hätte sich jemand ins Wasser getraut, so wäre demjenigen sicherlich die rostrote Verfärbung aufgefallen.

Schon am Freitag erreichten uns Bilder vom einem kuriosen Phänomen am Wasserspiel in der Murger Mitte. Eine besorgte Bürgerin hatte dem SÜDKURIER Fotos von der rostrot gefärbten Kaskade an der Wasserfontäne geschickt. Diese sind eigentlich aus einem schwarzen Granit. Mittlerweile konnte die Gemeinde Murg dazu Stellung nehmen. Bürgermeister Adrian Schmidle gibt Entwarnung: „Das Wasser ist biologisch in Ordnung“.

Ursprünglich haben die Granit-Kaskaden eine ganz dunkle Färbung. Das Bild entstand bei der Eröffnung 2022. | Bild: Chymo, Brigitte

Am Freitag waren noch viele Fragen ungeklärt. Zum einen wusste niemand, woher die rote Färbung der Kaskade genau kommt. Andererseits war noch nicht ganz klar, ob das Wasser gesundheitlich unbedenklich war. Zumal die Wasserfontänen und die Wassertreppe zum Spielen sehr beliebt sind.

Eisen setzt sich bei hohen Temperaturen ab

Die Ursache der ungewollten Verfärbung waren wohl sogenannte „Eisenausfällungen“ aus dem Wasser. Durch die hohen Temperaturen der letzten Wochen setzte sich das Eisen, dass ein natürlicher Bestandteil im Wasser ist, auf dem Boden ab. Könnte das Eisen für den Menschen also gefährlich werden? Annette Müller, aus dem Murger Bauamt versichert, dass man sich dahingehend keinerlei Gedanke machen müsse. Auch grundsätzlich sei das Wasser gesundheitlich unbedenklich, da es dem Standard von Schwimmbadwasser entsprechen würde, so Schmidle. Mit der Firma aus Donaueschingen, die die Wasseranlage betreut, habe man bereits Kontakt aufgenommen, so Schmidle. Mittlerweile sei die Verfärbung schon etwas zurückgegangen, berichtet der Murger Bürgermeister.

„Das Wasser ist biologisch in Ordnung“, sagt Bürgermeister Adrian Schmidle. | Bild: Vonberg, Markus



Was lernt die Gemeinde aus dem Vorfall?

In der Nacht habe man bislang die Pumpe der Kaskade immer abgestellt und deshalb habe das Eisen die Möglichkeit gehabt, sich abzusetzen. Das geschehe aber nur bei hohen Temperaturen. Sollte es weitere tropische Nächte geben, so Schmidle, werde man in Zukunft die Pumpe auch nachts durchlaufen lassen.

2022 wurde die Murger Mitte offiziell eröffnet. Die Sanierung war dabei in fünf Abschnitte aufgegliedert und begann 2012, schon vor mehr als zehn Jahren. Der Bauabschnitt mit der besagten Wassertreppe wurde 2015 abgeschlossen. Die Bauabschnitte 1 und 2 mit Rathausvorplatz und Hauptstraße zwischen Friedhof und Weltlädeli folgten ab 2020 und sind seit Herbst 2021 beendet. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund neun Millionen Euro.