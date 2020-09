von sk

Schwer verletzt wurde am Freitag, 11. September, gegen 14.40 Uhr ein 69 Jahre alter Radfahrer auf dem Murgtalpfad. Diesen befuhr er talwärts von der Lochmühle herkommend in Richtung Murg. Dabei verlor er alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Er wurde lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Freiburg geflogen.