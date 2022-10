von Michael Gottstein

Der katholische Priester Steffen Kolb wird am Samstag, 15. Oktober, seinen Dienst als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg antreten. Im Pressegespräch erklärte er, angesichts des Priestermangels und der bevorstehenden Umstrukturierungen im Blick auf die Kirchenentwicklung 2030 würden es vermutlich herausfordernde Jahre, aber: „Ich freue mich auf meine Aufgabe und die Begegnungen.“

Der 1979 geborene Steffen Kolb wuchs in Bruchsal auf, wo er nach der Grund- und der Realschule das Technische Gymnasium besuchte. In dieser Zeit habe er schon, gewusst, dass er Priester werden wollte, sei aber nicht gleich nach dem Abitur in das Seminar eingetreten, sondern habe erst seinen Zivildienst beim Arbeitersamariterbund absolviert.

Im Jahr 2000 begann für Kolb im Collegium Borromaeum, dem Priesterseminar der Erzdiözese, eine halbjährige propädeutische Phase unter dem Titel „Glaube, Bibel, Leben lernen“, an die sich das Theologiestudium in Freiburg anschloss. Sein Freijahr verbrachte Steffen Kolb an der Universität Würzburg, und 2007 legte er das kirchliche Examen in Freiburg ab.

Nach dem Pastoraljahr und dem Diakonat in Stockach kehrte er für einige Wochen in das Seminar zurück und wurde 2009 im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Jeweils drei Jahre lang arbeitete er als Vikar in Elzach und Löffingen. Die zurückliegenden sieben Jahre war der Priester dann als Kooperator in der nordbadischen Seelsorgeeinheit Boxberg-Ahorn aktiv. Als das Ordinariat anfragte, ob er bereit sei, die Stelle als Kooperator in der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg zu übernehmen, erklärte Kolb sich einverstanden.

Priester zieht ins Pfarrhaus ein

In das Pfarrhaus von Murg wird er mit seiner Haushälterin und zwei Drehorgeln einziehen. „Ich setze die Drehorgeln gerne beim Gottesdienst ein“, erklärt er. Zu seinen Hobbys zählt er auch Angeln und Kirchenglocken.

Steffen Kolb wuchs in einem gläubigen Umfeld auf. Er war Ministrant, und bereits im Jugendalter reifte sein Entschluss, Priester zu werden. Als er diesen Berufswunsch seiner Familie und Freunden mitteilte, wurde die Entscheidung offen aufgenommen. „Nur in der Schule gab es zwei oder drei kritische Stimmen.“ Neben den Begegnungen mit den Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslagen – freudigen wie traurigen – ist die Feier der Eucharistie das Wichtigste in seiner Berufung.

Der neue Kooperator fühlt sich in kleineren Einheiten eher wohl als in großstädtischen „Pfarreien“ mit schon jetzt 30.000 Katholiken, sagt er weiter im Gespräch. Wenn sich in naher Zukunft die Strukturen änderten und neue Großkirchengemeinden gebildet würden, müssten vor Ort kleine Teams dafür sorgen, „dass wir die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, um mit ihnen weiterhin als Kirche den Weg des ewigen Heils gehen zu können“, ist der Priester überzeugt.