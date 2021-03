von Brigitte Chymo

Mit Sonja Eckert übernimmt zum ersten Mal eine Frau das Kommando der Feuerwehrabteilung Oberhof. Die neue Abteilungskommandantin folgt auf Pattric Grzybek, der bei einem ersten Wahlgang nicht die erforderlichen 50 Prozent der Stimmen erreichte.

„Das kam für die meisten überraschend“, so Ortsvorsteher Roland Baumgartner am Dienstagabend in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates. Corona machte in dieser Situation die Sache nicht einfacher. Auf die erste Wahlveranstaltung, die online stattfand, folgten Gesprächsrunden, und Michael Dede übernahm zwischenzeitlich als bisheriger Stellvertreter von Pattric Grzybek die Verantwortung.

Vergangenen Freitag dann der Durchbruch. Sonja Eckert, die über alle für ein Kommando erforderlichen Lehrgänge verfügt, wurde mit 75 Prozent der Stimmen zur Abteilungskommandantin gewählt. Erster Stellvertreter ist Daniel Ebner, zweiter Stellvertreter Michael Dede. Der Ortschaftsrat bestätigte diese Wahl. Mit der Wahl zur Abteilungskommandantin krönt Sonja Eckert ihre lange Aktivzeit als Feuerwehrfrau. Eckert war 1994 die erste Feuerwehrfrau der Gemeinde Murg überhaupt.

Pattric Grzybek war 2016 zum Abteilungskommandanten gewählt worden und hatte sich als einziger Kandidat einer Wiederwahl gestellt.