Der Kläranlagenbetrieb benötigt fast die Hälfte des Gesamtstromverbrauchs der Gemeindeverwaltung und ist der größte Stromverbraucher. Schon jetzt wird Eigenstrom per Photovoltaikanlagen auf Dächern der Kläranlage gewonnen. Es gibt weitere Möglichkeiten, Eigenstrom zu erzeugen. 2022 betrug der Gesamtstromverbrauch der Anlage 526.830 Kilowattstunden (2021: 545.045 kWh). Die Eigenstromgewinnung betrug vergangenes Jahr 58.750 kWh (2021: 54.170 kWh). So die Statistik, die Ronnie Schellin, Betriebsleiter der Gemeindewerke, in jüngster Gemeinderatssitzung präsentierte.

Schellin verwies auf zwei Möglichkeiten, in der Kläranlage mehr Eigenstrom als bisher zu erzeugen: Über ein Blockheizkraftwerk (BHKW) und über eine zusätzliche Photovoltaikanlage (PV) auf dem Dach der benachbarten Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft. Zur Realisierung eines BHKW wurden in der Vergangenheit mehrere Studien erstellt. Zuletzt im Februar dieses Jahres. Ausgehend von einer Gesamtproduktion von etwa 130.000 Kilowatt pro Jahr wurde eine Amortisationszeit von 9,5 Jahren ermittelt. Dieses Projekt wird im Zuge der Planung der künftigen Behandlung des anfallenden Klärschlamms weiterverfolgt. Auch für eine zusätzliche PV-Anlage auf dem Dach der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft liegen Werte vor. Sie stammen aus einer Untersuchung im Jahr 2019. Demnach wäre eine Kapazität von 53 Kilowatt realisierbar, was einem Jahresertrag von 110.000 Kilowattstunden entspricht. Bei beiden Projekten müsste der erzeugte Strom teils einem Stromspeicher zugeführt werden. Eine Einspeisung in das Netz des Energieversorgungsunternehmens ist nicht möglich, da die Kläranlage direkt über eine Trafostation Strom bezieht.

Die Betriebswerte zeigen auf, dass bei maximaler Stromerzeugung über die bestehenden PV-Anlagen und Stromverbrauch bei Trockenwetter teils nur noch zwei Kilowatt aus dem Netz bezogen werden. Die jüngste PV-Anlage in der Kläranlage ging 2019 in Betrieb und erzeugt rund 26.000 kWh pro Jahr.