Nach dem Start der Projektgruppe KuLT im Oktober 2019 bremste zunächst die Pandemie, inzwischen werden die Räume im Familienzentrum gut genutzt. Kontinuierlich anwesend ist die Projektgruppe, ebenso „Murg im Wandel“ und die Nachbarschaftshilfe, die Organisatorenim Aufwin des Bürgerbusses, die Hebamme, Andrea Kaltenbach mit Fitnesskursen und die Musikschule Bad Säckingen. Bei Bedarf sind im KuLT unter anderem zu Gast der Ortsseniorenrat, das Team vom Murger Sommerspaß (MuSS) und das Ärztehaus Murg.

So erfüllt sich die Zielvorgabe des Familienzentrums mehr und mehr: „Wir schaffen mit dem KuLT eine Ort, der das soziale Leben in der Gemeinde bereichert“, erklärte Projektleiterin Marion Mörsdorf am Montag im Gemeinderat. Für die Zukunft will das Familienzentrum seine Angebote in den Bereichen Familie, Soziales, Bildung, Kultur und Integration bereichern. Vergangenen Samstag hatte der vom KuLT organisierte Familienflohmarkt in der Murger Mitte Premiere, die laut Mörsdorf gute Resonanz hatte und im kommenden Jahr wiederholt werden soll.

Für die Bücherei hatte Corona auch positive Seiten. Zwar gingen die Ausleihen zurück, aber die Pause wurde für den Umzug der Bücherei aus beengten Verhältnissen im Erdgeschoss in neue Räume im Obergeschoss genutzt. Die Rückmeldungen der Besucher seien positiv, es kämen wieder mehr Besucher.

Im Jahr 2022 hatte die Bücherei Murg 10.444 Medien (hiervon 9.566 Printmedien). Es wurden 4.317 Medien in Murg ausgeliehen, in der Schulbücherei Niederhof 410 Medien, in Oberhof 573 Medien. Die Murger Bücherei hat 185 Leser, die Niederhof 94 Leser, Oberhof 20 Leser. Die größte Lesergruppe ist zwischen 35 und 54 Jahre alt (33,30 Prozent), gefolgt von der Lesergruppe ab 55 Jahre (32,90 Prozent). Bei den Kindern sind 15,50 Prozent bis neun Jahre alt, 4,90 Prozent bis 14 Jahre. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahre machen nur ein Prozent aus. Für dieses Jahr sind wieder Lesungen und Vorträge angedacht.