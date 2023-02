Viele Jahre wurde das neue Feuerwehrgerätehaus für den Ausrücke-Bereich Nord diskutiert, aber nun ist das nächste Millionenprojekt der Gemeinde Murg zumindest mal auf der Zielgeraden. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der Entwurfsplanung von Architekt Ernesto Preiser zu, gab den Bauantrag in Planung und nahm die Kosten zur Kenntnis. Etwa vier Millionen Euro wird das Projekt nach jetziger Schätzung kosten.

Auch auf dem letzten Platz war der Ratssaal am Montagabend besetzt, nachdem die Rathausmitarbeiter von überall her noch schnell Stühle organisiert hatten. Aber es war auch ein historischer Moment, den die Feuerwehr-Abteilungen Oberhof und Hänner keinesfalls verpassen wollten. Denn nach der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie für ein Feuerwehrgerätehaus im Ortskern von Hänner im Herbst 2021 lag jetzt ein konkreter Entwurf auf dem Tisch.

Bürgermeister Adrian Schmidle erinnerte vor der Abstimmung in Richtung Gemeinderäte: „Feuerwehr ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Wir müssen schauen, dass wir auch in Zukunft einsatzfähig bleiben.“ Dieter Muck, Ortsvorsteher von Hänner, verwies wiederum auf die erfolgreiche Zusammenarbeit aller in der Kommission Feuerwehrgerätehaus. „Wir haben versucht, alle Wünsche zu erfüllen. Ein großer Wunsch der Bürger war ein Mehrzweckraum. Jetzt sind wir an den Punkt zu sagen, genauso wollen wir es.“

Muck bezog sich mit seiner Aussage vor allem auf das Anliegen des Gesangvereins Hänner nach einem neuen Probenraum, da mit dem Abriss des alten Feuerwehrgerätehauses der jetzige Probenraum nicht mehr zur Verfügung steht. So waren auch etliche Mitglieder des Gesangvereins bei der Präsentation anwesend, um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Der Gemeinderat stimmte dem Projekt schließlich mit nur einer Enthaltung zu. Die Tatsache, dass sich durch den Mehrzweckraum keine Mehrkosten entstanden, dürfte die Entscheidung erleichtert haben.

Auf Anfrage von Rätin Ursula Rünzi (FW), ob sich durch den Mehrzweckraum die Kubatur verändert habe, erklärte Architekt Ernesto Preiser, dass Raum für die Jugendfeuerwehr jetzt als Mehrzweckraum vorgesehen sei. Der Bürgermeister ergänzte, dass die Kubatur mit jetziger Planung sogar etwas geringer ausfalle. Auch eine zweite Sorge kam nicht zum Tragen. War ursprünglich davon ausgegangen worden, dass bei einer Mehrzwecknutzung des Feuerwehrgerätehauses Fördergelder für die Feuerwehren gekürzt werden oder sogar wegfallen, sind die Bereiche Feuerwehr und Mehrzwecknutzung in der jetzigen Planung „sauber getrennt“ und beeinflussen Fördergelder nicht.

Ursprünglich waren die Planer im Vergleich mit anderen Feuerwehrgerätehäusern noch von einem Kostenrahmen von rund 2,5 Millionen Euro ausgegangen. Dieser liegt inzwischen bei 3,4 Millionen Euro. Planer Ernesto Preiser macht vor allem dem Bereich Technik und Vorschriften für die Kostensteigerungen verantwortlich. „Die Maßstäbe haben sich verändert“, erklärte auch Bürgermeister Adrian Schmidle. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine seien die Anforderungen an die Notstromversorgung jetzt andere.

Die konkreten Kostenberechnungen für das neue Feuerwehrgerätehaus liegen bei einer Summe von rund 3,6 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer. Zur Summe addieren sich Abrisskosten, eine Photovoltaikanlage und ein Akku-Speichersystem. Das macht unterm Strich im Moment rund vier Millionen Euro. Es ist außerdem ein zusätzlicher jährlicher Preisanstieg der Baukosten um etwa zwölf Prozent bei der weiteren Zeitplanung für das Projekt zu berücksichtigen. „Wir gehen davon aus, dass wir das stemmen können“, befürwortete auch Rat Georg Kirschbaum (SPD) die Planung. Der Betrag könne auf zwei Haushaltsjahre gestreckt werden. Kirschbaum verwies außerdem auf die Förderung. Diese könnten bis zu 1,5 Millionen Euro ausmachen.

Zustimmung signalisierten auch die beiden Räte Guido Wiesler (CDU) und Stefan Ganser (FW). Letzterer meinte, jetzt sei die Planung echt gut, vor zwei Jahren hätten sich ihm noch die Nackenhaare gesträubt.