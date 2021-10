Am Montagmorgen, 4. Oktober, zwischen 8.10 Uhr und 8.30 Uhr, ist ein verschlossenes Pedelec in der Hauptstraße in Murg gestohlen worden. Der Eigentümer hatte sein schwarzes Husqvarna Fahrrad, Typ Light Cross LTD, an einem Treppenaufgang vor dem Gebäude einer Physiopraxis angeschlossen. Nach nur etwa 20-minütiger Abwesenheit war es verschwunden. Der Neupreis des Rades lag bei 3000 Euro. Der Polizeiposten Laufenburg bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07763 9288-0).