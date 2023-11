Die beiden Verschwisterungskomitees aus Mehun und Murg haben sich auf halbem Weg in Ancy-le-Franc getroffen, um die 40-jährige Verschwisterung der beiden Gemeinden in kleinem und familiärem Rahmen zu feiern. Dies schreibt Christine Schmidle von der Gemeindeverwaltung Murg in einer Pressemitteilung.

Beim Geburtstagsfest wurden Erinnerungen ausgetauscht. Ein großer Dank galt den Vätern der Verschwisterung, Walter Hohner und Jean Manceau, sowie den langjährigen Vorsitzenden Heinz-Jörg Küspert und Jack Mimault. Alle waren sich einig, dass es heute wichtig ist, Freundschaft über die Ländergrenzen zu pflegen. Gemeinsam wurde das mittelalterliche Dorf Noyers sowie das Schloss von Ancy-le-Franc besichtigt, wo eine Weinprobe stattfand. Die Freundschaft zwischen den Gemeinden wurde durch diese gemeinsam verbrachte Zeit vertieft und neue Kontakte wurden geknüpft.