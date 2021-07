Trotz der Probleme, die auch der Ortsseniorenrat (OSR) Murg durch die Corona-Pandemie im zurückliegenden Jahr 2020 hatte, blickt er mit Zuversicht in das laufende Jahr 2021 und plant weitere acht Aktivitäten in diesem Jahr. Dazu gehört das Grillfest am Donnerstag, 5. August, zu dem sich bereits 40 Mitglieder angemeldet haben. Dies verkündete ihr Vorsitzender Wolfgang Tritschler bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend im Gasthaus „Engel“ in Niederhof, zu der 25 Mitglieder und Gäste gekommen waren.

Der Ortsseniorenrat Der 2011 gegründete Ortsseniorenrat, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, zählt 167 Mitglieder. Er bietet neben der Seniorenbörse, geselligen Aktivitäten, Themenabende, Bastelnachmittage und Ausflüge mit dem Bus, an. Die Zusammenkünfte finden jeden ersten Donnerstag im Monat im Gasthaus „Engel“ in Niederhof statt. Vorsitzender des Ortsseniorenrats ist Wolfgang Tritschler, Telefon 07763/914 10.

Neben der Wiederwahl bewährter Vorstandsmitglieder – ihrem Vorsitzenden Wolfgang Tritschler, dem Kassierer Uli Greim und den Beisitzerinnen Hannelore Wichmann, Doris Döbele und Gisela Tritschler – legte Kassierer Uli Greim einen einwandfreien Kassenbericht vor, der dank sparsamer Haushaltführung und zusätzlicher Spenden mit einem deutlichen Plus abschloss. Die neue Schriftführerin, Bianka Tritschler berichtete, dass von den 17 geplanten Aktivitäten Corona bedingt nur acht durchgeführt werden konnten, unter anderem drei Busfahrten mit je 34 Teilnehmern und drei Themenabenden, die im Jahre 2020 stattfanden und alle gut besucht waren. Trotz Corona verzeichnete die Seniorenbörse 81 Einsätze.

Wehr Mit oder ohne Termin zur Corona-Impfung Das könnte Sie auch interessieren

In seinen Infos ging Wolfgang Tritschler noch auf Einzelheiten ein, die der OSR noch in diesem Jahr vor hat: Neben dem Grillabend, der am 5. August an der Ewigkeit stattfindet, findet am 7. Oktober wieder eine Busfahrt statt. Das Ziel steht allerdings noch nicht fest, da die geplante Besichtigung der Molkerei Schwarzwaldmilch ausfällt. Es wird rechtzeitig ein neues Ziel ins Auge gefasst.

Murg Frauenpower pur: Helgeringer Maidli feiern Schnapszahl-Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Das Fahrgeld wird nicht mehr bar im Bus kassiert, sondern nach der Fahrt bei den Teilnehmern vom Konto abgebucht. Damit waren die Anwesenden einverstanden. Während es zwei Bastelnachmittage in der Hotzenwaldstraße 34 gibt, finden zwei Themennachmittage und die Weihnachtsfeier am 2. Dezember im Gasthaus „Engel“ statt. Auch Tritschler hob die tollen Ergebnisse der Seniorenbörse hervor, wobei er das altershalbe Ausscheiden von elf Mitgliedern aus diesem Bereich bedauerte. Er fand es außerdem schade, dass der Vorsitzende des Kreisseniorenrates, Gernot Strohm, an der diesjährigen Jahresversammlung des OSR nicht teilnehmen konnte.

Programm kommt gut an

In seinem Grußworten dankte Roland Baumgartner im Namen der Gemeinde Murg und Bürgermeister Adrian Schmidle dem OSR für seine Aktivitäten, die er besonders für die älteren Bewohner von Murg leistete, so dass sich sogar Bürger von Laufenburg, Bad Säckingen und Görwihl um eine Mitgliedschaft bewerben, obwohl diese Orte einen eigenen Seniorenrat haben. Dies sei auf das gute Wirken des Vorstandes zurückzuführen, der für ein ansprechendes Programm und gute Kameradschaft unter den Mitgliedern sorgt, erklärte er.