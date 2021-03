Seit 2010 gehört die Ortsputzete fest zum Kalender der Gemeinde Murg, 2016 zog Laufenburg mit seiner Stadtputzete nach: Freiwillige Helfer sammeln im Frühjahr auf dem jeweiligen Gemeindegebiet weggeworfenen Müll ein – und werden dafür mit einem Vesper belohnt. Vergangenes Jahr verhinderte in beiden Gemeinden die Corona-Pandemie die Durchführung der Umwelt-Aktionen.

Im aktuellen Amtsblatt der Gemeinde Murg erklärt Bürgermeister Adrian Schmidle, dass es dieses Jahr trotz der Corona-Beschränkungen eine Ortsputzete geben soll: „Leider darf die Ortsputzete unter den derzeitigen Pandemiebeschränkungen nicht wie in den Jahren zuvor als gemeinschaftliche Aktion an nur einem Termin durchgeführt werden. Deshalb möchte ich Sie herzlich bitten, sich individuell über den gesamten Monat März an dieser Sammelaktion zu beteiligen.“

Murg stellt kostenlos Müllsäcke zur Verfügung

Bei den Ortsverwaltungen und beim Bauhof erhalten die Murger kostenlos Müllsäcke, mit denen sie auf der Gemeindegemarkung Müll einsammeln können. Die gefüllten Säcke können sie in Murg vor dem Salzsilo am Bauhof, in Niederhof hinter dem Bürgerhaus, in Oberhof beim ehemaligen Feuerwehrhaus und in Hänner bei den Garagen am Feuerwehrhaus ablegen. Die deponierten Müllsäcke werden dann von den Mitarbeitern des Bauhofs mehrmals in der Woche abgeholt.

Komposch bringt Thema im Gemeinderat zur Sprache

Im Laufenburger Gemeinderat wollte wollte Stadtrat Sascha Komposch (FW) am Montag wissen, ob es dieses Jahr wieder einen Stadtputz geben werde. „Mit der aktuellen Corona-Verordnung kriegen wir keinen Stadtputz hin“, antwortete Bürgermeister Ulrich Krieger. Er sagte aber, dass natürlich die Möglichkeit bestehe, dass Einzelpersonen Müll einsammeln. Komposch bedauerte die Absage, der Stadtputz falle nun schon zum zweiten Mal in Folge aus. Er verwies auf Albbruck, das seinen Gemeindeputz auf den Herbst verschoben habe. Stadtrat Raimund Huber (Grüne) regte an, dass die Stadt an Bürger Müllsäcke ausgeben sollte, damit diese auf eigene Faust Müll einsammeln könnten.