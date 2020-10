von Brigitte Chymo

„Corona schmeißt uns alles durcheinander“, brachte Ortschaftrat Lars-Benja Bronkal (FW) in der jüngsten Sitzung der Ortschaftsrats Oberhof die Situation auf den Punkt. „Nicht sinnvoll“, „Hotspot Oberhof, wenn bloß einer hustet“: Das Gremium war sich schnell einig, die im November geplante Einwohnerversammlung in Zeiten von Corona einfach ausfallen zu lassen. Es kämen vielleicht sowieso nicht viele, meinte Bronkal, und Ratskollegin Angelika Eckert (CDU) verwies auf die Sprechstunde des Ortsvorsteher, die bei Gesprächsbedarf genutzt werden kann. Somit wird die Einwohnerversammlung auf nächstes Jahr verschoben.

Aber auch zum Thema „Stelldichein im Kerzenschein“ und „Dreiköngishock“ waren die Räte schnell auf der derselben Linie. „Wenn gar nichts stattfindet, ist auch nicht gut“, meinte Ortschaftsrätin Ursula Rünzi (FW) , und Ratskollegin Anglika Eckert (CDU) ergänzte: „Das Bedürfnis ist sicher da.“ Also machte sich das Gremium auf die Suche nach machbaren Alternativen für „Stelldichein im Kerzenschein“ und „Dreikönigshock„.

Verschiedene Varianten standen zur Diskussion, festgezurrt wurden schließlich folgende neue Veranstaltungsformen. Das „Stelldichein im Kerzenschein“ wird an den vier Adventssonntagen nicht bei Privatpersonen, sondern am ersten Adventssonntag zentral in der Ortsmitte abgehalten und steht unter dem Motto „Gemeinschaft gegen Corona„. Dazu sind die Bürger eingeladen, Kerzen in ihre Fenster zu stellen. Genaueres wird der Ortschaftsrat noch bekanntgeben. Den „Dreikönigshock„ in der Thimoshalle funktioniert der Ortschaftsrat kurzerhand in eine „Neujahrsrallye“ im Freien um. Termin ist Sonntag, 3. Januar 2021. Es wird einen gemeinsamen Start- wie auch Zielort geben. Details stehen noch nicht: „Wir fahren auf Sicht“, so die Räte.