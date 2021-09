von Brigitte Chymo

Auch der Ortschaftsrat Niederhof meldete in seiner Sitzung am Dienstagabend seine Wünsche an den Haushalt 2022 der Gemeinde Murg an. Oberste Priorität hat demnach die Sanierung der Oberhofstraße, gefolgt von einer neuen Treppe auf der Ostseite des Friedhofs und der Planung beziehungsweise Sanierung der Dorfstraße.

Immer wenn es zu Starkregen kommt, wird die Oberhofstraße mit Schotter vom Seitenstreifen her überschwemmt. Auf der Suche nach einer Lösung diskutierten die Räte auch darüber, ob eventuell Rasengittersteine im Seitenstreifen Abhilfe schaffen könnten. Schließlich einigte sich die Runde darauf, die Verwaltung überprüfen zu lassen, welche Maßnahmen möglich sind, um das bei starkem Regen hangabwärts strömende Wasser zu bändigen. In diesem Zusammenhang ist außerdem abzuklären, ob die Grundstückseigentümer mit in die Maßnahme eingebunden werden müssen.

Die Erneuerung der Treppe auf der Ostseite des Friedhofs stand schon 2021 auf der Wunschliste des Ortschaftsrats und war auch von der Friedhofskommission im Zuge der Überplanung des Friedhofs bereits angeregt worden. Da sich die Treppe im Laufe der Jahre gesenkt hat und von vielen Senioren benutzt wird, sehen die Verantwortlichen ein Sicherheitsrisiko und plädiere für den Bau einer neuen Treppe.

Die Sanierung der Dorfstraße liegt den Niederhöfern seit Jahren am Herzen und soll endlich angepackt werden. So der Wunsch des Ortschaftsrats am Dienstagabend. In einem ersten Bauabschnitt war die Dorfstraße von der Binzger Straße her und bis zur Wirkerei Brutsche bereits vor einigen Jahren saniert worden. Seitdem warten alle auf die Fortsetzung. Der nächste Schritt zur weiteren Sanierung der Dorfstraße wäre nun, die Planung und auch Umsetzung des nächsten Abschnittes Dorfstraße von der Wirkerei Brutsche bis zum Dorfbrunnen. Anschließend könnte der letzte Teilabschnitt in Angriff genommen werden. Dies betrifft den Abschnitt zwischen Dorfbrunnen und der Hotzenwaldstraße.