Zum ersten Mal war per Briefwahl über die Abteilungskommandanten und ihre Stellvertreter der Feuerwehrabteilung Hänner abgestimmt worden. Die Kandidaten Bernhard Baier als Abteilungskommandant und Christian Hohmann als sein Vertreter erzielten bei der Wahl ein 100-prozentiges Ergebnis. Dies konnte Ortsvorsteher Dieter Muck (FW) bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung in der Schmiedledick-Halle verkünden. Auch vom Ortschaftsrat, der vollständig anwesend war, wurde der Wahl einstimmig in Anwesenheit von Gesamtkommandant Stefan Fräßle und dem scheidenden bisherigen Abteilungskommandanten Martin Huber, zugestimmt. Das neue Kommando wurde für fünf Jahre, vom 25. April 2021 bis zum 24. April 2026, gewählt.

Mit einem Präsentkorb dankte Dieter Muck dem scheidenden Abteilungskommandanten Martin Huber für seine dreißigjährige Tätigkeit in verschiedenen Funktionen bei der Feuerwehr Murg, davon 15 Jahre als Abteilungskommandant bei der Abteilung Hänner.

Ortsvorsteher Muck nutzte die Gelegenheit den Ortschaftsrat über aktuelle Ereignisse zu informieren: So findet seit dem 22. Februar der Kindergarten in Hänner wieder im Regelbetrieb, allerdings unter strengen Corona-Regelungen, statt. Die Abrissstelle im Murgtal führt zu einer Sperrung der Strecke. Dies betrifft auch Fußgänger und Radfahrer, da ein Umgehen der Abbruchstelle zu gefährlich ist. Die diesjährige Dorf-Putzete wird individuell von interessierten Bürgern und Familien durchgeführt. Blaue Säcke, sowie die Informationen über die entsprechenden Straßen, die gereinigt werden können, werden von der Ortsverwaltung ausgegeben und eingeteilt. Ein gemeinsamer Sammeltag ist wegen der Corona-Vorschriften nicht möglich.

Breitbandkabel wird verlegt

Das Verlegen des Breitbandkabels ist in Hänner in vollem Gange. Die entsprechenden Leerrohre werden bis zu den Hausanschlüssen zum großen Teil von den Hauseigentümer selbst verlegt. Häuser, die ihre Stromzufuhr noch über das Dach erhalten, können die Gelegenheit nutzen, ein Erdkabel verlegen zu lassen. Kontaktaufnahme mit Energiedienst ist dazu notwendig. Dieter Muck wird dazu mit Energiedienst sprechen und dann im Murgtal-Info darüber berichten. Damit beantwortete Muck auch die entsprechenden Fragen eines anwesenden Bürgers.