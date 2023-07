Das zweite Konzert der Reihe „Orgelmusik in Hänner“ findet am Sonntag, 9. Juli, ab 18 Uhr in der Kirche St. Leodegar und Marzellus statt. An der Steinhoff-Orgel wird der Organisator der Reihe, Stephan Kreutz, ein abwechslungsreiches Programm mit Werken des Barock, der Romantik und der Moderne vorstellen.

Für Stephan Kreutz ist der Auftritt ein Heimspiel, denn er lebt in Murg und organisiert seit sechs Jahren zusammen mit dem Förderverein diese Konzertreihe, um den Einwohnern und Gästen von Hänner klassische Orgelmusik zu bieten und das 2015 gebaute Instrument der Schwörstädter Firma Steinhoff in seiner Klangpracht zu präsentieren.

Stephan Kreutz studierte Kirchen- und Schulmusik an der Musikhochschule in Freiburg. Als Lehrbeauftragter für Orgelimprovisation und liturgisches Orgelspiel unterrichtet er dort seit 2008 eine Orgelklasse. Er gewann den Ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Orgelimprovisation 2007 in Schwäbisch-Gmünd und war 2010 Finalteilnehmer beim Internationalen Wettbewerb für Improvisation in Haarlem. Er gibt Konzerte im In- und Ausland und ist seit 2007 Kirchenmusiker an der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Villmergen (Schweiz).

Stephan Kreutz spielt die Sonate C-Dur von Johann Sebastian Bach (1685-1750), die Introduktion und Passacaglia e-moll aus der achten Sonate Joseph Rheinbergers (1839-1901), das Präludium d-moll samt der Fuge in D-Dur von Max Reger (1873-1916) und die „Suite médiévale“ in fünf Sätzen von Jean Langlais (1909-1991). Am Sonntag, 22. Oktober, wird der aus Niederhof stammende Martin Neu ein Konzert in Hänner geben.

Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zur Deckung der Unkosten. Anschließend sind die Besucher zum Wein eingeladen.