Zeitweise kein Durchkommen mehr war beim „bunten Markttreiben“ des Oktobermarkts am vergangenen Sonntag vor dem Möbelmarkt Brotz in Murg. Vor allen Dingen vor den Essenständen und vor dem Kinderschminken bildeten sich immer wieder lange Schlangen.

Die Tänzerinnen der Young Stage Academy begeisterten die Zuschauer mit ihren Darbietungen auf der Bühne. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Bei bestem Sommerwetter und heißen Temperaturen genossen die zahlreichen Besucher die Marktstände in und außerhalb des Möbelgeschäfts. Es gab neben den Essens- und Getränkeständen ein Informationsstand der Murger Heilpraktikerin Marion Gonzales, die mit ihrem Team den Besuchern ihre Arbeit und Produkte wie rein ätherische Öle vorstellte.

Herbstliche Speisen

Leckeren Apfel-und Zwiebelkuchen aus dem Thermomix zum Verkosten gab es bei den beiden Damen, die an einem anderen Stand das Gerät vorgeführt hatten. Auch die Murger Feuerwehr war mit einem Einsatzfahrzeug vertreten, sehr zur Freude der kleinen Besucher, die in das Fahrzeug klettern durften. Am Stand des Murger Hochrhein-Kanu konnten sich Interessierte über geführte Kanutouren, den Verleih oder Verkauf von Kanus oder den Naturzeltplatz informieren. Verschiedene Stände hatten Gesundheit- und Wellnessprodukte, biologisches Olivenöl oder Produkte mit Aloe vera im Angebot.

Die Brass Buebe aus Wehr sorgten für ausgelassene Stimmung unter den zahlreichen Besuchern des Oktobermarkts in Murg. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Im Innern des Möbelhauses konnten Obstbrände und Whisky probiert und gekauft werden. Ekone lockte Interessierte mit seinen E-Bikes an und über Busreisen, Weihnachtsmärkte oder Ferienziele konnte man sich ebenfalls informieren.

Für gute Laune draußen sorgte DJ Nick Herb vom neuen Radio Seefunk, der den Oktobermarkt moderierte , einzelne Marktbetreiber vorstellte und die Stimmung zum Kochen brachte. Aufgetreten waren auch der Musikverein Oberhof und die Wehrer Brass Band „die Brass Buebe“, die mit ihrer Musik die Besucher begeisterten. Eines der Höhepunkte waren dann die Tänzerinnen und Tänzer der Young Stage Academy aus Tiengen und Laufenburg.

Mit Darbietungen wie Hip Hop sorgten sie für begeisterten Beifall bei den ausgelassenen Zuschauern. Auch Tänzer Felix, der den Michael Jackson gab und den Moon Walk vorführte erntete reichlich Applaus. Insgesamt war der Oktobermarkt wieder ein voller Erfolg. Die bunte Mischung aus verschiedenen Ständen hatte keine Wünsche offen gelassen.