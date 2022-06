von Brigitte Chymo

Die Wappenfarben von Oberhof waren am 1.-Mai-Programm. Blau und Gelb sind die Wappenfarben Oberhofs und auch der Ukraine, so dass das Maibaumstellen in diesem Jahr mit einem guten Zweck verbunden war. 100 blaue und gelbe Luftballons wurden auf die Reise geschickt und im Gegenzug Spenden gesammelt, die 550 Euro brachten. Die Feuerwehrabteilung Oberhof, die für die Bewirtung der Maigäste gesorgt hatte, legte dann noch ihren Gewinn dazu, so dass Ortsvorsteher Roland Baumgartner dieser Tage 750 Euro an das Kinderhilfswerk Ukraine übergeben konnte.

Auf Wunsch der Oberhöfer wird die Spende Kindern vor Ort in der Ukraine zu Gute kommen. Maria Fritz vom Kinderhilfswerk Ukraine erzählt, dass gemeinsam mit dem Projektpartner Gloria in Sarny schon seit Jahren im Sommer eine Kinderfreizeit organisiert wird. Das soll auch diesen Sommer nicht anders sein. Etwa 200 Kinder werden 14 unbeschwerte Tage im Westen der Ukraine verbringen. 140 Kinder sind Flüchtlingskinder, die anderen Kinder kommen aus dem Einzugsbereich der Mission. Die Freizeit koste 200 Euro pro Kind, so Maria Fritz.

Seit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine unterstützt das Kinderhilfswerk von Maria Fritz aber auch hier vor Ort massiv. Maria Fritz hat zusammen mit vielen helfenden Händen das Kinderheim Doll für ukrainische Flüchtlinge bezugsfertig gemacht. Inzwischen haben dort schon einige Frauen mit ihren Kindern Zuflucht gefunden. Das Gros der über 50 ukrainischen Flüchtlinge in der Gemeinde Murg ist aber privat untergebracht.

Bei der Betreuung der Flüchtlinge arbeiten Maria Fritz, Integrationsmanager Ramzy Nassif und der Murger Helferkreis eng zusammen. Der Helferkreis ist seit April aktiv und hat vier Arbeitsgruppen, die sich um unterschiedliche Aufgabenbereiche kümmern: Betreuung/Begegnung, Sprache, Kommunikation/Aktionen, Behörden/Finanzangelegenheiten. Da laufen Fragen nach Aufenthaltsrecht, Passverlängerung, Kleidung oder Einrichtungsgegenständen zusammen. Ein anderes Mal geht es auch nur darum, schnell einen Fahrdienst von A nach B zu leisten.

Inzwischen können die Flüchtlinge auch schon verschiedene Aktivitäten nutzen. Zum Beispiel Deutschkurs, Qi Gong auf Russisch oder Kinderturnen. Ein Mal im Monat ist Begegnungskaffee für die Flüchtlinge im KuLt in Murg, und im Mai fand in der Thimoshalle in Oberhof auch schon ein großes Treffen von Flüchtlingen, Gastfamilien und Helferkreis statt.

Parallel dazu organisiert das Kinderhilfswerk Ukraine weiter Hilfstransporte nach Sarny im Nordwesten der Ukraine, von wo aus die Hilfsgüter vom Missionspartner Gloria weiter verteilt werden.