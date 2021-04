von Brigitte Chymo

Corona hat schon so manche Planung über den Haufen geworfen. Zum Beispiel auch das Einweihungsfest für den Bürgertreff im der Ortsverwaltung Oberhof. Seit Mai letzten Jahres ist der Bürgertreff fertig, coronabedingt müssen die Bürger aber weiter warten. Dennoch wird der Ortschaftsrat Oberhof nicht müde darüber nachzudenken, was trotz Corona machbar ist. „Es geht darum, wie können wir mit Aktionen im Dorf etwas wecken“, erinnerte Ortsvorsteher Roland Baumgartner an den Slogan „Lebendiges Dorf“, der auch das Motto Oberhofs ist.

Oberhof in Blau-Gelb

So beschlossen die Räte in der jüngsten Sitzung, die Bürger von Oberhof in einem Rundschreiben dazu aufzufordern, Haus und Garten zum 1. Mai in Blau-Gelb, also den Farben Oberhofs, zu schmücken. Schon zum 1. Mai letzten Jahres waren die Bürger zu einer solchen Aktion aufgerufen worden, dieses Jahr soll sie ausgeweitet werden. Die Beteiligung sei nicht übermäßig gewesen, aber trotzdem angenommen worden, meinte Ortsvorsteher Roland Baumgartner zur Resonanz vor einem Jahr. Der Ortschaftsrat wird außerdem dafür sorgen, dass an verschiedenen Stellen in Oberhof Schalen mit gelben und blauen Blumen für weitere Farbe sorgen.

Prämierung der besten Fotos

Als Anreiz zum Mittun für noch mehr Bürger in diesem Jahr, ist die Schmückaktion mit einem kleinen Wettbewerb verbunden. Jeder Teilnehmer hat dieses Mal die Möglichkeit ein Foto seines Kunstwerks einzuschicken. Die besten Fotos werden dann prämiert.

Hochrhein Corona-Tests in Unternehmen: Landräte aus Lörrach und Waldshut appellieren an die Firmen in den beiden Landkreisen. Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem einigte sich der Ortschaftsrat darauf, Neubürger von Oberhof mit einem Anschreiben und einem kleinen Geschenk zu begrüßen. Dies betrifft alle Neubürger, die seit dem 1. Januar zugezogen sind. Wichtig war den Räten, dass diese Begrüßung persönlich erfolgen soll. Zusammen mit dem Geschenk erhalten die Neubürger auch einen Flyer, der in aller Kürze die wichtigsten Informationen zu Oberhof enthält. Die neu verpflichtete Ortschaftsrätin Janine Räder präsentierte zu diesem Flyer bereits einen ersten Entwurf, der im Gremium sehr gut ankam.

Hochrhein Gemeinsam oder gar nicht: Slow-up am Hochrhein fällt auch 2021 aus Das könnte Sie auch interessieren

Die Planung weiterer Veranstaltungen behielt sich der Ortschaftsrat vor. Wie auch das Einweihungsfest für den Bürgertreff, wird, sobald es die Corona-Pandemie zulässt, eine Einwohnerversammlung stattfinden. Zum Einweihungsfest kündigte der Ortsvorsteher an, dass dieses möglicherweise mit einer Aktivität des Musikvereins Oberhof verbunden wird.

Zum bevorstehenden 1. Mai kündigte Roland Baumgartner außerdem an, dass die Feuerwehrabteilung Oberhof beabsichtige, trotz Corona wieder einen Maibaum zu stellen.