von Brigitte Chymo

Wenn wegen Corona schon das Fest zum Maibaumstellen ausfallen musste, dann soll es wenigstens ein bunt geschmücktes Dorf zu sehen geben. Zum zweiten Mal nach 2020 hatte der Ortschaftsrat die Oberhöfer Bürger dazu aufgerufen, ihre Häuser und Gärten zum 1. Mai in Blau und Gelb, also den Ortsfarben von Oberhof, zu schmücken.

Gute Resonanz

Dieses Jahr war die Resonanz schon um einiges besser als im Vorjahr. Gut 30 Häuser machte Ortsvorsteher Roland Baumgartner am 1. Mai schließlich aus, als er sich auf eine Rundfahrt durch das Dorf machte und diese mehr als zufrieden abschließen konnte. Die Bürger hatten zu Fähnchen, Luftballons und Schleifen gegriffen und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Der Ortsvorsteher hatte die Ergebnisse der Schmückaktion bei seiner Rundfahrt auch gleich im Bild festgehalten und zeigte diese Bilder in der Sitzung des Ortschaftsrats am Dienstagabend. Mit dabei waren am Dienstabend außerdem die Gewinner der Schmückaktion.

Sieger und Pläne

Denn der Ortschaftsrat hatte sich die Mühe gemacht, drei der geschmückten Häuser auszusuchen und zu prämieren und für das Mitmachen bei der Schmückaktion ein kleines Geschenk zu überreichen. „Das war nicht einfach“, sagte Baumgartner zur Aufgabe, drei der Häuser auszuwählen. Zusätzlich vergab der Ortschaftsrat einen weiteren Preis, den „Preis die Gemeinschaft“. Der ging in das Gebiet Spittelhau. Denn im diesem Neubaugebiet hatten alle Bewohner gemeinsam an der Schmückaktion teilgenommen.

Murg Oberhof soll zum 1. Mai aufblühen Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Erfolg der diesjährigen Schmückaktion plant der Ortschaftsrat, diese 2022 und in den nächsten Jahren auszuweiten. Blau und Gelb sollen dann länger als ein paar Tage um den 1. Mai das Dorf ganz im Sinne des „Lebendiges Oberhof“ verschönern. „Wir wollen, dass die Häuser bis zum zweiten Sonntag im Mai geschmückt bleiben, also dem Muttertag“, erklärte der Ortsvorsteher. Ziel ist, dass auch die Bürger der Nachbargemeinden auf die Aktion aufmerksam werden und nach Oberhof kommen, um die geschmückten Häuser zu sehen. Eventuell, so Baumgartner, könnte die Aktion dann mit einem Café-Treff verbunden werden.