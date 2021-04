von Brigitte Chymo

Niederhof (chy) Auch die Gemeinde Murg hat jetzt eine Teststation, in der sich Bürger kostenlos auf Corona testen lassen können. Die Testungen finden immer samstags zwischen 10 und 13 Uhr im Bürgerhaus Niederhof statt. Premiere war am Samstag und 40 Personen nutzten auch gleich diese Gelegenheit.

„Es war ein voller Erfolg“, wertete Gewerbevereinsvorsitzender und Initiator Timo Strasser zufrieden den Start der Aktion in der Gemeinde Murg. Sämtliche Testergebnisse fielen negativ aus, die zu testenden Personen kamen aus allen Altersgruppen. Die Leitung vor Ort hatte Timo Strasser, acht Helfer waren im Einsatz. Stau beim Testen gab es laut Strasser nicht, aber es sei zwischen 10 und 13 Uhr immer Betrieb gewesen. Nach dem Test warteten die Testpersonen in einem Wartebereich im Freien auf das Ergebnis. Auch Bürger anderer Gemeinde seien im Testzentrum willkommen.

Die Teststation ist eine Kooperation zwischen Gewerbeverein, Gemeinde Murg und dem DRK. Da die Gemeindeverwaltung aufgrund fehlenden Personals in Sachen Testzentrum nicht selbst aktiv werden kann, schlug Strasser eine gemeinsame Aktion vor. Gewerbeverein und Gemeinde Murg kauften daraufhin zusammen 20.000 Tests. Während der Gewerbeverein seine Tests an die Mitglieder weiterverkauft, übernimmt die Gemeinde die Testkosten der Bürger an den Samstagen. Ehrenamtliche Helfer stehen für die Tests inzwischen ausreichend zur Verfügung. Sie nahmen zuvor an Schulungen des DRK teil.