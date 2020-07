von Brigitte Chymo

Nach dreimonatiger Coronapause trainieren mittlerweile wieder alle Teams der Jugendabteilung des SV Blau-Weiß Murg. Allerdings unter erschwerten Bedingungen und mit zusätzlicher Arbeit für Trainer und Betreuer, wie der Präsident des SV Blau-Weiß Murg am Donnerstagabend anlässlich der Mitgliederversammlung der Jugendabteilung betonte. Brutsche dankte insbesondere Jugendleiter Nils Delpho für die Ausarbeitung des Hygienekonzepts, ohne das die Wiederaufnahme des Trainings nicht möglich gewesen wäre.

C1-Junioren sind Aushängeschild

Trotz kurzer Saison aufgrund von Corona konnten sportliche Erfolge eingefahren werden. Aushängeschild sind die C1-Junioren, die in ihrer Klasse souverän Meister wurden und damit in die Bezirksliga aufsteigen. Die B1-Junioren wie auch die D-Junioren verpassten hingegen knapp den Aufstieg. Der Präsident bescheinigte allen Beteiligten hervorragende Arbeit und erwähnte ausdrücklich das gute Funktionieren der SG Murgtal, in der die Teams von den A- bis zu den E-Junioren in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Niederhof spielen.

Die Zielvorgabe für die kommende Saison und alle weiteren Jahre ist klar: „Alles Mannschaften sollen wieder in der Bezirksliga spielen“, so der Jugendleiter. Für die neue Saison wird auch wieder eine A-Jugend gemeldet werden. Außerdem sollen weiter „Kleine“ in den Kindergarten und Schule für den Fußball angeworben werden. Um immer die A-Junioren stellen zu können, brauche es pro Jahrgang mindestens 20 Spieler, meinte Nils Delpho. Derzeit sind noch zwei Trainerposten zu besetzen.

Aktuell sind bei den jüngsten Spielern, den Bambinis, etwas 30 Kinder aktiv. Aus dem Neubaugebiet Rhina gab es in jüngster Zeit guten Zulauf, so dass die Betreuer die Kinder eventuell nach Jahrgängen aufteilen, um sie besser fördern zu können. Bei den F-Junioren sind 23 Kinder, darunter auch zwei Mädchen gemeldet. Deren Trainer und Betreuer werden den Kindern auch in den Sommerferien Training anbieten, weil viele Familien nicht in den Urlaub fahren.

Tischtennis gehört zur Jugendabteilung

Auch die Jugend des Tischtennis gehört zur Jugendabteilung des SV Blau-Weiß. Deren Jugendleiter Johannes Lauber berichtete über einen zweiten Platz der Jugendspieler in ihrer Liga und informierte, dass die Vereinsmeisterschaften auf den September verschoben sind. Bei den Neuwahlen bestätigte die Versammlung sämtliche Amtsinhaber. Nils Delpho bleibt weiterhin Jugendleiter und in Doppelfunktion gleichzeitig auch Kassierer der Jugendabteilung. Sein Stellvertreter als Jugendleiter ist Giovanni Mangano, Schriftführerin ist Saskia Waßmer.