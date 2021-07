von sk

Nach langer Corona-Pause hat sich der Gemischte Chor Hänner nun in gemütlicher Runde zu einer Mitgliederversammlung (Kameradschaftsabend) auf dem Außengelände der Jagdhütte in Hänner getroffen. Die Freude war groß, nach so langer Zeit einmal wieder Freunde, Mitsänger und Kollegen zu treffen. Man war sich schnell einig: Das Singen vermissen alle, schreibt der Chor in einer Mitteilung.

Etwas eingerostet

Unter der langen Zwangspause hatten die Stimmen ein klein wenig gelitten, was sich in einer kurzen Außenprobe mit genügend Abstand und Hygieneregeln schnell bemerkbar machte. Dennoch und gerade deswegen freut man sich umso mehr, endlich wieder Routine und Kontinuität in die verwaisten Kehlköpfe zu bringen. Die Freude am Singen muss nicht wiederbelebt werden, diese ist nach wie vor bei allen vorhanden, heißt es in der Mitteilung.

Der Vorsitzende Roland Lauber gab bekannt, dass die regulären Gesangsproben ab Mitte September wieder aufgenommen werden. Man einigte sich auf eine größere Probelokalität, damit der Abstand eingehalten werden kann. Die Sänger freuen sich, das Gesangsprogramm, das für vergangenes Jahr angedacht war, einstudieren zu dürfen. Das Repertoire erstreckt sich von Hits von Whitney Houston („One Moment In Time“), über Schlager von Roland Kaiser („Dich zu lieben“) bis hin zu „Rock Mi“ von VoxxClub. Gerne würde der Gemischte Chor Hänner neue Sänger begrüßen, die gesanglich unterstützen möchten. Im September, soweit keine neuen Corona-Auflagen kommen, können alle gemeinsam starten.