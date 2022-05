von Brigitte Chymo

Nach dem Premiumwanderweg Hotzenpfad soll die Region mit dem Murgtalpfad einen weiteren zertifizierten Wanderweg und somit eine neue touristische Attraktion erhalten.

Die drei Gemeinden Herrischried, Rickenbach und Murg wollen den über 20 Jahre alten Murgtalpfad neu konzipieren und als Qualitätswanderweg „Wanderbares Deutschland“ zertifizieren lassen. Der Naturpark Südschwarzwald unterstützt mit 330.000 Euro. Es ist das größte Projekt, das der Naturpark bisher je gefördert hat.

Der Murgtalpfad Der jetzige Murgtalpfad war ein interkommunales Projekt der Gemeinden Herrischried, Rickenbach und Murg aus dem Jahr 2001. Auf einer Länge von rund 24 Kilometern zwischen der Murgmündung in Murg und längs der Murg bis zur Quelle in Herrischried informieren Infotafeln an 55 Stationen zu naturkundlichen, historischen und wirtschaftlichen Themen der Region. Die Neukonzeption Die Zielgruppe: Wandergruppen, Kurgäste, Senioren, Tourengänger, Familien, Schulklassen, Tourenradler. Die Neukonzeption orientierte sich an deren Bedürfnissen.

Das Grundkonzept: Einrichtung von circa 27 Infostationen zwischen Quelle und Mündung. Themenschwerpunkte sind Natur und Entspannung, Natur im Wandel, Wasser und Energie, „Alles fließt“. An mehreren Stationen gibt es Interaktion. Zusätzlich sind circa sieben Rundwege unterschiedlicher Länge geplant. Sie gehen von den Infostationen aus und beziehen sich auf einzelne Themenschwerpunkte.

Die Strecke: Der Murgtalpfad wird nicht mehr nur längs der Murg verlaufen. Im Bereich Hottingen ist geplant, den Pfad längs der Hännemer Wuhr zu führen. Auf Gemarkung Murg führt die Wegstrecke durch das Naturschutzgebiet Thimos. Zusätzlich sind circa sieben Rundwege unterschiedlicher Länge geplant. Sie gehen von den Infostationen aus und beziehen sich auf einzelne Themenschwerpunkte.

Startpunkt: Steinernes Kreuz/Herrischried, Infotafel mit Murgtalpfad und Rundwegen in Übersicht, Panoramakarte.

„Ein absolut cooles Projekt“, so der Herrischrieder Bürgermeister Christian Dröse am Montagabend in der Rotmooshalle, wo die Gemeinderäte aus Herrischried, Rickenbach und Murg gemeinsam tagten. Auf der Tagesordnung stand die Vorstellung der Neukonzeption des Murgtalpfads.

Start des Murgtalpfads: Als kleines Rinnsal macht sich die Murg auf ihren Weg hinab ins Rheintal. | Bild: Annka Mickel

Federführend bei der Neukonzeption sind Projektleiter Markus Huber aus Herrischried und die Agentur Aufwind, die auf Planung und Bau von Erlebnispfade und -welten spezialisiert ist. Die Freiburger Agentur hatte die Ausschreibung zur Neukonzeption für sich entscheiden können und stand auch Pate für die „Laufenburger Acht“, die am ersten Maiwochenende eingeweiht worden war.

Auf der Grundlage einer ersten Grobkonzeption der diplomierten Landschaftsökologin und Gemeinderätin Annka Mickel entwickelten die Projektpartner unter Berücksichtigung verschiedener Zielgruppen neue Stationen mit viel Interaktion, teilweise auch eine neue Streckenführung des Murgtalpfads und Rundwege, die von den Stationen aus zu erwandern sind. Vorhandene Hütten oder Infotafeln werden belassen, zurückgebaut oder völlig neu erstellt.

Tafel und Gestaltung sind einheitlich, Infos gibt es mal kürzer oder auch ausführlicher und als QR-Code ebenso auf digitaler Ebene. Auch Selfiepoints sind eingeplant. Und da, wo Stationen zur Aktion einladen, ist der Spaß vorprogrammiert.

Ein solches Kugelspiel soll es auch für den Verlauf der Murg geben. | Bild: Aufwind

Die Gemeinderäte nahmen die Neukonzeption positiv auf und ergänzten um ihre Wünsche. Zum Beispiel, dass jeder Rundweg an einer Gaststätte vorbeiführe. Alternativ waren landwirtschaftliche Betriebe mit Vesperautomat im Gespräch. Letzteres rief kritische Stimmen auf den Plan. Derartige Einrichtungen seien „überflüssig“, „das Dorf solle nicht in die Natur hineingebracht werden“.

Die Stationen des Murgtalpfads und ihre Themen Jede Station erhält eine Infotafel. Die Beschilderung ist einheitlich, pfadfremde Tafeln werden erneuert. Einzelne Stationen werden mit der Möglichkeit zur Interaktion ausgestattet.

1. Quelle in Herrischried (mit Kunstinstallation)

2. Schutzhütte (Schiebetafel „Der Hotzenwald im Laufe der Zeit“), Hütte wird rückgebaut

3. Kapelle Wendelin

4. Vogelbeobachtung (Hütte und Fernrohr bleiben), innere Tafeln durch Guckies ersetzt.

5. Moor (Hütte bleibt, Interaktion Entstehung Moor mit „Daumenkino“ mit Kurbel, Selfie Stele)

6. Quelle im Wald (Kurbel und LED-Ablauf zu Wasserkreislauf)

7. Wasserplausch (Ruheliege mit Vespertisch, Wasserspiel)

8. Strömungsinstitut (eventuell Experiment)

9. Waldwandel (Baumscheibe zur zeitlichen Einordnung verschiedener Ereignisse)

10. Rastplatz (Lauf der Murg als Kugelspiel)

11. Moor mit Bank (Schiebetafel zu den Schichten der Moore)

12. Pferdekoppel mit Bank

13. Kraftwerk (Stromerzeugung)

14. Wuhren im Hotzenwald

15. Aus Rohr wird Wuhr (Wasserrad, Wasserstation)

16. Pfaffensteg (Seilübergang Murg)

17. Wasserlauschen (Instandsetzung Lauschröhren)

18. Wasserfall/Steinbruch

19. Steinbruch (Renovierung Hütte, Klangsteine, Guckies mit Mikroskopaufnahmen der Steine)

20. Altes Stauwehr (Ansicht vorher-nachher/Augmented Reality Guckie, Schiebequiz)

21. Straßenbau (Alemannisches Hörspiel zur Bedeutung der Poststraße)

22. Abzweig Wieladingen

23. Abzweig Lochmühle (Naturmemory)

24. Nutzung Murgwasser (Zahlenschätzquiz)

25. Rhein (Endpunkt, Selfiepunkt, Murg als Kugelspiel)

Nicola Vonhof, Geschäftsführerin der Hotzenwald Tourismus GmbH, bekräftigte: „Der Murgtalpfad ist eine Riesenchance für die drei Gemeinden.“ Der Murgtalpfad werde wie der Hotzenpfad Tagestouristen anziehen und mithelfen, die Gastronomiebetriebe wiederzubeleben und zu erhalten.

Bürgermeister Christian Dröse geht davon aus, dass es noch in diesem Jahr an die Umsetzung geht. Vorab brauch es aber ein Naturschutzgutachten, das wiederum Voraussetzung für die definitive Streckenfestlegung und die Rundwege ist. Auch die Bewilligung für den ersten Förderantrag fehlt noch. Bauzeit ist dann 2023/24. Die Fördersumme über 330.000 Euro wird nicht ausreichen, es bleibt ein Restbetrag für die Gemeindekassen.