von Brigitte Chymo

„Treffpunkt Mitte“, „Haus der Begegnung“, „Murgtaltreff“, „Haus der Mitte“ oder „Kult“: Als künftiger Name für das geplante Familienzentrum machte in der jüngsten Gemeinderatssitzung der Name „Kult“ das Rennen. „Kult“ steht für „Kulturelles Leben Treffen“ und fand zehn Befürworter unter den Räten. Vorangegangen war eine längere Diskussion.

Die fünf im Gemeinderat präsentierten Namen waren bereits eine Vorauswahl. Noch im Sommer hatte die Arbeitsgruppe Konzept, eine der Arbeitsgruppen zum Projekt Familienzentrum, die Bürger zur Namenfindung aufgerufen. 27 Personen beziehungsweise Vereinigungen machten 57 Namensvorschläge. Die Auswahl erfolgte nach vier zuvor definierten Filtern. Einer dieser Filter besagte zum Beispiel, dass auf die Nutzung eines Namens aus rechtlichen Gründen verzichtet werde. Hanspeter Müller, Leiter der Arbeitsgruppe Konzept, ergänzte um einen weiteren Aspekt: „Um Förderungen zu erhalten, muss der Zweck der Einrichtung aus dem Namen ableitbar sein.“

Ein Name stand dabei ganz konkret im Raum. Jener von Erna Döbele, die 96 polnische Zwangsarbeiter 1945 vor der Erschießung durch die Nazis rettete. Gemeinderat Klaus Bossert (Grüne) wie auch Ratskollege Stefan Ganser (FW) favorisierten diese Namensgebung. Bossert: „Die fünf Vorschläge sind mutlos, ideenlos und nichtssagend.“ Die Herleitung des Namens „KuLT“ sei „so was von schräg“.

Der Weg zum Projekt? Wie kam es zum Familienzentrum?

Anderen Räten wiederum waren die Vorschläge nicht „kurz und knackig“ genug. Timo Strasser (FW) wollte „etwas für Junge“. Etwa Z1, K1 oder T1. Das wollte auch Rat Jürgen Bäumle: „Ich geh ins K1.“ Favorit von Rätin Ulla Rünzi (FW) war „KuLT“: „Wir sollten mit der Zeit gehen.“ „Haus der Begegnung“ war Favorit von Roland Baumgartner (FW), der letztlich aber meinte, mit allen fünf Vorschlägen leben zu können.

Marion Mörsdorf, der Leiterin der Projektgruppe Faz, erinnerte daran, dass die Vorschläge von Bürgern kamen: „Wir sollten uns daran halten und keinen neuen Namen einbringen.“