von Brigitte Chymo

Ab sofort können Kinder für den neuen Bauernhof-Waldkindergarten Mooszwerge in Murg-Oberhof angemeldet werden. Der neue Kindergarten wird ab September und damit pünktlich zum Kindergartenjahr 2020/21 starten. Die Gemeinde Murg bittet um Anmeldung bis zum 30. April über das Kontaktformular auf der Homepage der Gemeinde Murg. Die Platzvergabe erfolgt dann ab Mai.

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, wurde in Absprache mit dem privaten Träger des Kindergartens „Kita NaturaeG“ inzwischen festgelegt, dass Kinder ab drei Jahren aus der Gemeinde Murg sowie auch umliegenden Kommunen aufgenommen werden. Die Elternbeiträge gestalten sich wie folgt: Für das erste Kind im Haushalt fallen 200 Euro an und für das zweite und jedes weitere Kind einer Familie 157 Euro. Die Elternbeiträge fallen damit moderater aus, als noch in der Informationsveranstaltung Anfang März angekündigt. Damals war noch von 257 Euro pro Kind die Rede.

Naturpädagogisches Konzept

Ausgehend von einem ganzheitlichen naturpädagogischen Konzept werden im Bauernhof-Waldkindergarten Mooszwerge auf Gelände des Biohofs Oeschger 15 bis 20 Kinder im Alter ab drei Jahren betreut. Geplant sind verlängerte Öffnungszeiten von 8 bis 14 Uhr und 25 Schließtage im Jahr.

Kontaktadresse für den Bauernhof-Waldkindergarten ist mooszwerge.murg@kita-natura.de. Mehr Informationen gibt es unter www.kita-natura.de/mooszwerge-murg