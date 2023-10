Murg/Hänner – Die rechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung einer neuen Ortsmitte in Hänner sind geschaffen. Der Murger Gemeinderat befürwortete in seiner letzten Sitzung den Entwurf der Bebauungsplanänderung durch Stadtplaner Till Oliver Fleischer. Nächste Etappe ist eine vorgezogene Offenlage, in der die Träger öffentlicher Belange Stellung nehmen können. Das Plangebiet umfasst das bestehende Gemeindegebäude mit altem Feuerwehrgerätehaus an der Landstraße, das abgerissen werden und durch einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit Ortsverwaltung und Bürgertreff ersetzt werden soll. Es bleiben erhalten der benachbarte Kinderspielplatz mit Festwiese und die zur Kirche gehörenden Parkplätze.

Neu ist die Einbindung der nördlich angrenzenden Grünfläche als Wohnbaufläche. Die Fläche ist in Privatbesitz, eine Einigung mit den jeweiligen Eigentümern konnte bereits erzielt werden. Die Gesamtfläche des Planungsgebiets beträgt 1,64 Hektar, hiervon 0,75 Hektar Wohnbaufläche. Auf dieser Fläche sind neun Grundstücke für Einzel- oder Doppelhaushälften in zweigeschossiger Bauweise vorgesehen.

Ursprünglich sollte die Bebauungsplanänderung in einem beschleunigten Verfahren erfolgen. Ein Umweltbericht wäre bei dieser Vorgehensweise nicht erforderlich gewesen. Aber: „Das Verwaltungsgericht Leipzig hat diese Möglichkeit eingemottet“, erklärte dazu Till Oliver Fleischer. Die zusätzliche Flächenversiegelung beträgt 6.597 Quadratmeter, was eine ganze Reihe von Ausgleichsmaßnahmen erfordert, die nicht vollständig in Hänner geleistet werden können. Es werden auch einige Ausgleichsmaßnehmen in Niederhof stattfinden.

In Hänner bleiben die 13 Bäume auf dem Spielplatz erhalten, 15 weitere werden im Bereich des Bebauungsplans angepflanzt. Für Fledermäuse, die offenbar Übernachtungsquartiere im Abrissgebäude haben müssen Ersatzquartiere geschaffen werden, ebenso müssen Nistkästen für die Haussperlinge angebracht werden.