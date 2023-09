Am Donnerstag stellte Bürgermeister Adrian Schmidle zusammen mit Ortsvorsteher Dieter Muck die neue 120.000 Euro teure Pelletheizung mit neuem Pelletbunker im Schmiedledick-Saal in Hänner vor. Sie ersetzt die beinahe 40 Jahre alte Ölheizung.

Der Heizungstausch war vom Gemeinderat eingehend diskutiert und genehmigt worden. Die neue Heizungsanlage umfasst neben dem Heizmodul und dem Pufferspeicher, auch einen 18,5 Kubikmeter großen Pelletbunker, der an die Halle, unmittelbar neben der Heizanlage, angebaut wurde. Auf das Gebäudedach wurden darüber hinaus 15 Quadratmeter Warmwasser-Solarmodule montiert. Durch die neue Heizungsanlage wird auch das Vereinsheim des SV Hänner und der Umkleide- und Duschbereich mit Wärme und Warmwasser versorgt. Wie Klimaschutzmanager Frank Philipps erklärte, wurde der Förderantrag bewilligt. Durch den Umstieg von Heizöl auf Pellets als Energieträger, als auch durch die neue Solarthermieanlage kann nun der Wärmebedarf des Gebäudes klimafreundlich zur Verfügung gestellt werden, so dass 50 Prozent Zuschüsse vom Bund (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) flossen.

Der Schmiedledick-Saal in Hänner, der vor allem von den Vereinen genutzt wird, verfügt jetzt über eine moderne Pelletheizung. Bild: Reinhard Herbrig

Bürgermeister Adrian Schmidle dankte Architekt Stefan Kammerer und dem Ingenieurbüro Torben Steenhoff aus Todtnau, die dafür gesorgt haben, dass Heizungsbauer Werner Schlachter aus Rickenbach zusammen mit weiteren einheimischen Handwerksbetrieben die neue Pelletheizung in kurzer Zeit installiert hat. Die Bauzeit des Gesamtprojektes lief von März bis August 2023. Während bei einer konventionellen Heizung das Brauchwasser für den Warmwasserbedarf in einem Kessel ständig auf 60 Grad, wegen der sonst entstehenden Legionellen aufgeheizt werden muss, wird das Warmwasser bei der neuen Heizung nur bei Bedarf ähnlich wie bei einem Durchlauferhitzer erzeugt. Das Heizungswasser wird separat in einem isolierten Speicher von der Pellet-Heizung und den Solarmodulen auf einer bestimmten Temperatur gehalten.