von Brigitte Chymo

Bereits beim letzten Gottesdienst in der evangelischen Christuskirche im August waren Abschied und Begrüßung Hand in Hand gegangen. Damals hatte Dekanin Christiane Vogel die Pfarrerin auf Probe Sonja Schelb verabschiedet und Diakon Jan Hofheinz in seinem Amt begrüßt. Letzterer wird nun Ende Februar wie geplant die Kirchengemeinde verlassen, um sein Studium zu beginnen.

Die Dekanin dankte dem scheidenden Diakon Jan Hofheinz dafür, in schwierigen und ungewöhnlichen Zeiten als Gemeindiakon gewirkt zu haben und meinte: „Wir lassen Sie ungerne ziehen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie immer den richtigen Weg finden.“

Auch Jörg Martin, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, dankte dem Diakon für seinen Einsatz in Kirchengemeinde und Schule und betonte, dass sich Hofheinz vor allem auch um die Digitalisierung in der Kirchengemeinde verdient gemacht habe. Hofheinz betreute aufgrund Corona die Konfirmanden digital und hatte den Weihnachtsgottesdienst aufgenommen, um ihn für Gemeindemitglieder auf YouTube eingestellt.

Mut und Gottvertrauen für Amt

Die Formalien zur Einführung des neuen Pfarrers Martin Rathgeber waren schnell erledigt. Nach dem offiziellen Ja von Rathgeber und dem Kirchengemeinderat zur Berufung folgte der persönliche Segen der Dekanin. Vogel wünschte dem neuen Pfarrer Mut und Gottvertrauen für seine Aufgabe und dass es Gottes Weg sein möge, hier zu sein.

Pfarrer Martin Rathgeber las anschließend das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld aus dem achten Kapitel des Lukasevangeliums und schlug den Bogen bis hin zu unserer aktuellen Situation. Der Sämann säe, wohlwissend, dass nicht jeder Samen gedeihe.

Ebenso sei es mit Freuden, Hoffnungen und Träumen. Aber es gehe darum, nicht aufzugeben, sondern weiter an die Hoffnung zu glauben und nach ihr Ausschau zu halten, sich dabei aber auch selbst einzubringen und Geduld zu haben. Pfarrer Rathgeber meinte abschließend: „Ich freu mich auf die gemeinsame Zeit und eine Perspektive für die Zukunft.“