In Murg trifft der Badegast auf ein Naturerlebnis. Das 2009 eröffnete Naturerlebnisbad Murhena liegt idyllisch am Rhein und ersetzt das alte konventionelle Freibad aus dem Jahre 1966. Sein Wasser bezieht das Murhena es aus einer Quelle. Obwohl es nicht beheizt ist, erreicht es im Hochsommer dennoch eine Temperatur von 22 bis 24 Grad.

Das besondere aber: Das Murhena kommt bei der Reinigung des Wassers ohne Chlor und andere Zusatzstoffe aus. Stattdessen sorgen Pflanzen für eine gute Wasserqualität.

Der Schwimmmeister schätzt den dörflichen Charakter seines Bads

Schwimmmeister René Flohr ist der Chef im Murger Freibad. Hier habe alles noch einen „dörflichen Charakter“, schwärmt er. Dennoch hält auch das Naturerlebnisbad für seine Gäste eine ganze Reihe von Angeboten bereit: ein 33-Meter-Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken mit einer Breitwellenrutsche, einen Wasserfall mit Kletterfelsen sowie ein Sprungbecken mit einem 1-Meter-Brett und einem 3-Meter-Sprungfelsen, zählt der Schwimmmeister auf. Auch eine Großrutsche wartet auf die begeisterten Schwimmer.

Unsere Freibäder im Zwischencheck

Das Murhena in Kürze Das Freibad Murhena in Murg ist seit 2009 ein Naturerlebnisbadbad. Das Wasser enthält kein Chlor und keine Chemie, die Reinigung erfolgt über Pflanzen und Mikroorganismen. Die Becken werden über eine Quelle gespeist. Das Murhena besitzt ein 33-Meter-Schwimmbecken, einen Sprungturm mit separatem Sprungbecken, einen Kaskadenbach sowie eine Kiesgrube und ein Fontänenfeld für Kinder, eine Breitwellenrutsche sowie einen Kletterfelsen und einen Wasserfall am Nichtschimmerbecken, einen Sprungfelsen, großzügige Liegewiesen mit altem Baumbestand und Rheinblick, ein Soccer- und Beachvolleyball-Feld, eine große Rutsche sowie eine barrierefreie Ausstattung. Die Öffnungszeiten sind wegen Personalmangels aktuell reduziert: Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr, montags bis auf weiteres geschlossen. Eintrittspreise: Erwach­sene 3,50 Euro, Jugend­liche (6 bis 16 Jahre) und ermäßigt 2 Euro, Familien 7 Euro. Die Serie über die Freibäder der Region Im westlichen Landkreis Waldshut gibt es außergewöhnlich viele kommunale Freibäder. Bad Säckingen, Wehr, Laufenburg, Albbruck, Murg und Todtmoos unterhalten jeweils eigene Einrichtungen. Wir stellen diese Freibäder in einer kurzen Serie vor und ziehen eine Zwischenbilanz der bisherigen Saison. Weil die Stadt Wehr keine Auskunft zu geben bereit war, ist ihr Freibad in dieser Serie nicht berücksichtigt.

Für die ganz Kleinen gibt es einen Kinderspielbach mit Fontänenfeld. Auf den Liegewiesen und am Kiosk genießen die Gäste durch die Lage am Rhein und den schönen Baumbestand eine ganz besondere Naturnähe. Die ganz Sportlichen können sich sogar auf einem Beachvolleyballfeld oder einem Soccerfeld austoben!

Eröffnet wurde in Murg die diesjährige Schwimmsaison am 13. Mai, geöffnet bleibe „tendenziell bis zum Ende der Schulferien“, der genaue Termin sei auch „wetterabhängig“, meint René Flohr.

Das Murger Naturerelebnisbad Murhena liegt direkt am Rheinufer. | Bild: Erich Meyer

Die bisherigen Besucherzahlen lägen für ihn mit aktuell etwa 20.000 Gästen „im guten Durchschnitt“ und er sei damit „auf jeden Fall zufrieden“. Zwar seien die Zahlen im Vergleichszeitraum zum Vorjahr etwas schlechter, doch das Jahr 2022 sei mit 43.000 Besuchern auch die bisher beste Saison im Naturbad gewesen.

Ob es eine gute Badesaision wird, entscheidet sich im August

Eine sehr gute Badesaison hänge davon ab, „wie die nächsten sechs Wochen werden“, gibt Flohr zu bedenken, vielleicht mit einer Hitzewelle im Sommer, das würde die Zahlen nach oben schrauben. Aber eine Zielmarke möchte René Flohr nicht nennen, denn für ihn sei das wichtigste eine „unfallfreie Badesaison“.

Albbruck Das Freibad Albbruck ist ein echtes Familienunternehmen Das könnte Sie auch interessieren

René Flohr sieht die Personallage für die Schwimmbäder aktuell kritisch. Da er gegenwärtig als Betriebsleiter die einzige Vollzeitkraft im Naturerlebnisbad Murg sei, müsse dort montags leider geschlossen bleiben. René Flohr wünscht sich daher die „Unterstützung durch eine Vollzeitkraft, damit wir wieder sieben Tage öffnen können“.