Auf eine musikalische Reise in die nordischen Länder nahm der Musikverein Oberhof unter der Leitung von Josef Klein sein Publikum in der Thimoshalle mit. Beginnen durfte das Jugendorchester Oberhof-Hänner, das abwechselnd von drei jungen Damen dirigiert worden ist, die sich von Josef Klein am Dirigentenstab ausbilden lassen. So durfte Leni Ücker das norwegische Volkslied „Fremad! Fremad!“ dirigieren, Elisabeth Eckert „Pippi Langstrumpf“ und Johanna Fleck den Marsch „Blond and Swedish“.

Nach dem beeindruckenden Auftakt durch das Jugendorchester und den Jungdirigentinnen nahm der Musikverein Oberhof auf der Bühne Platz. Mit der „Morgenstimmung“ des Norwegers Edvard Grieg, bei welcher das Leitmotiv durch das Holzregister getragen wurde, zauberte der MVO eine magische Atmosphäre in die Thimoshalle. Mit der anschließenden Rhapsodie „Scandinavia“ kamen zu der morgendlichen Stimmung weitere musikalisch nachempfundene Landschaftsbilder aus dem Norden Europas hinzu. Mit dem ESC-Gewinnersong „Fly on The Wings Of Love“ ging die Reise weiter nach Dänemark. Die Solisten Herbert Fleck und Roland Speck am Flügelhorn spielten dabei den bekannten Refrain des Liedes. Vor der Pause spielte der MVO mit „Take On Me“ der norwegischen Band A-ha einen weiteren Welthit. Während der Unterbrechung hatte Vorsitzende Nicole Maier die Ehre, Stefan Strittmatter (Tuba) für 25-jährige Zugehörigkeit zum Blasmusikverband Hochrhein mit der silbernen Ehrennadel auszuzeichnen. Seine Karriere begann beim Musikverein Heimatklang Hottingen, bevor er nach dessen Auflösung zum Musikverein Oberhof kam, bei dem er seit 2013 Aktivmitglied ist. Anlässlich seiner Ehrung spielte der Musikverein den Marsch „Stets treu“. Im zweiten Konzertteil ging es weiter mit Hits des schwedischen Pop-Duos Roxette. Ein weiteres Medley war der finnischen Band Sunrise Avenue um Frontmann Samu Haber gewidmet. Das letzte Stück des Programms umfasste die größten Hits der schwedischen Band Abba. Als Zugabe spielten die Musiker noch „The Final Countdown“. Anschließend durften auch noch die Dirigentenanwärterinnen Lea Brödlin den Marsch „Prince of Denmark“ und Heidi Eckert den Marsch „Blond and Swedish“ dirigieren.