von sk

Am Ende hatte er keine Chance gegen die Polizei: Am Sonntagmittag, 1. Mai, hat sich in Murg ein Tatverdächtiger nach einem Einbruch in eine Gaststätte seiner vorläufigen Festnahme widersetzt und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 43-jährige Mann wird verdächtigt, in der Nacht auf Sonntag in eine Gaststätte eingebrochen zu sein. Hierbei wurde er durch Sicherheitskameras aufgezeichnet. Als der Verdächtige durch eine Polizeistreife gegen 15.45 Uhr verhaftet werden sollte, versuchte er wegzulaufen. Als er daraufhin von den Polizeibeamten festgehalten wurde, wehrte er sich hiergegen heftig, konnte aber überwältigt werden. Gegen den Verdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen durch das Amtsgericht Bad Säckingen Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in Untersuchungshaft.