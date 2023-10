Nach mehr als 47 Jahren Tätigkeit bei der Gemeindeverwaltung Murg ging der Murger Hauptamtsleiter Werner Vökt mit Beginn dieses Monats in Ruhestand. Im Rahmen einer Feierstunde wurde er jetzt im Zechenwihler Hotzenhaus in Begleitung seiner Familie vom Gemeinderat, den Ortsvorstehern sowie seinen Kollegen offiziell verabschiedet. Bürgermeister Adrian Schmidle würdigte in großer Anerkennung Vökts jahrzehntelange Arbeit und Einsatzbereitschaft zum Wohle der Gemeinde.

In die Fußstapfen von Konrad Lüthy

Über 20 Jahre lang hatte Werner Vökt mit dem Hauptamt jene Stelle der Murger Gemeindeverwaltung geleitet, wo die allgemeinen Verwaltungsaufgaben und die Arbeit der Gremien zusammenlaufen. Vökt trat dort in die großen Fußstapfen seines Vorgängers und Förderers Konrad Lüthy, die er durch gewissenhafte Arbeit ausfüllen konnte. In Vökts Aufgabengebiet fielen kommunalrechtliche Angelegenheiten, die Geschäftsstelle des Gemeinderat und die Betreuung der örtlichen Kindergärten.

Unter vier verschiedenen Rathauschefs

Der 1959 im Schweizer Laufenburg geborene Werner Vökt wuchs in Murg auf. Nach der Mittleren Reife in Bad Säckingen absolvierte er 1976 eine Verwaltungslehre im Murger Rathaus, 1979 erfolgte die feste Anstellung bei der Gemeindekasse Murg. Nach dem Wehrdienst kehrte Werner Vökt 1980 zur Murger Gemeindeverwaltung zurück. Vier verschiedene Bürgermeister sollte er im Rathaus zum Chef haben. Zunächst bis 1983 noch Walter Honer, dann 1983 bis 1991 Norbert Bernauer, 1991 bis 2007 Michael Schöke, seit 2007 und Adrian Schmidle.

Vom Bauordnungsamt ins Hauptamt

Über ein Fernstudium erlangte Werner Vökt die Fachhochschulreife. 1983 bis 1986 studierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Die abschließende Staatsprüfung qualifizierte den frischgebackenen Diplom-Verwaltungswirt für höhere Verwaltungsaufgaben. Unter Bürgermeister Bernauer übernahm er 1988 die die Leitung des Bauordnungsamtes, unter Bürgermeister Schöke wechselte er 2000 an die Spitze des Hauptamts.

Großes Interesse an der Heimatgeschichte

Mit seinem Vorgänger Konrad Lüthy hat Werner Vökt das große Interesse für die Lokal- und Regionalgeschichte gemein. Er ist Mitglied in den Geschichtsvereinen Waldshut und Markgräflerland und in der Badisch-Fricktalischen Vereinigung für Heimatkunde. In deren Publikationen veröffentlichte Werner Vökt bereits mehrfach Beiträge. Außerdem wirkte er an der 1994 erschienenen „Geschichte der Gemeinde Murg mit den Ortsteilen Hänner, Niederhof und Oberhof“ mit.

Beitrag zur kulturgeschichtlichen Vergangenheit

Mit viel Herzblut habe sich Vökt fortwährend der geschichtlichen Vergangenheit der Gemeinde sowie der ganzen Heimat gewidmet, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde anerkennend. Mit zahlreichen Beiträgen habe er einen wichtigen Beitrag zur kulturgeschichtlichen Vergangenheit der Region geleistet.

Engagement für die Partnerschaften

Mit großem Engagement widmete sich Werner Vökt auch seit vielen Jahren dem freundschaftlichen Austausch mit der Murger Partnerstadt Mehun-sur-Yèvre und dem damit verbundenen Jumelageausschuss sowie der Verbindung zu unserer schweizerischen Partnergemeinde Murg am Walensee.

Und das ist sein Nachfolger im Amt

Werner Vökts Nachfolger im Amt des Hauptamtsleiters ist seit dem 1. Oktober Andreas Klomki, welcher bereits seit mehreren Jahren die Stellvertreterfunktion ausübte. Neue stellvertretende Hauptamtsleiterin wird Svenja Greb.