Ein Holzböötle im Rahmen des Murger Sommerspaßes (MUSS) gebaut und zu Wasser gelassen haben fünf Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren mit Werkstatt- und Atelierpädagogin Silvia Vökt und ihrer Enkeltochter Louisa Wasmer. Die Veranstaltung hat in Siliva Vökts Werkstatt Triangulum in Murg stattgefunden, in der die Kinder mit Holz, Nägeln und Farbe kreativ werden und ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten. Gemeinsam wurde zunächst der Boden des Bötchens individuell bemalt und ein Segel gebastelt. Nachdem die Farbe getrocknet war, haben die Kinder das Bötchen mit einer Reling aus Nägeln und Wollschnur bestückt. Zum Schluss fehlte dann auf jedem der Schiffchen nur noch ein Kapitän und ein Matrose. Auch die wurden selbst gefertigt und gebastelt aus Korken. Anschließend wurde die Besatzung auf das Bötchen gesetzt. Die Kinder hatten sichtlich Spaß bei der Herstellung und Gestaltung ihres Bötchens.

Nachdem alle ihr kleines Schiffchen fertiggestellt hatten und das Wetter gerade noch so mitgespielt hat, durften die Kinder ihr Bötchen auf dem Flusslauf auf der Murger Mitte testen. Schiffbruch war hier Fehlanzeige. Im Beisein der Eltern wurden alle schwimmenden Schiffchen gebührend bestaunt.