Ein tolles Sommerfeeling bei jeder Menge Blasmusik bot die Sommerhitparade des Musikvereins Niederhof und der Feuerwehrmusik Murg, die in Niederhof gegenüber des Bürgerhauses aufgeführt wurde. Die Stücke, die gespielt wurden, sind praktisch die Murger Blasmusik-Charts dieses Sommers. Denn im Vorfeld konnten die Gäste für ihren Lieblingshit abstimmen, sodass sich das Konzert aus den zehn am häufigsten gewählten Stücken zusammensetzte.

Beim Musikverein Niederhof unter der Leitung von Klaus Siebold belegte „Abschied der Gladiatoren“ den ersten Platz der Brass-Sommerhits des Jahres 2023. Bild: Michelle Güntert

Die Bewirtung hatte die Feuerwehr Murg-Niederhof übernommen und an der „Tiki-Bar“ gab es Unterstützung von der Gugge-Brass-Band aus Murg. Den musikalischen Beginn machte der Musikverein Niederhof mit Dirigent Klaus Siebold. Ihre Fans wollten vor allem die einzelnen Register heraushören. So landete ein das Saxophon hervorhebendes Werk auf dem fünften Platz ihres Rankings. Die „goldenen Posaunen“ kamen auf den vierten Platz. Zwischen den musikalischen Darbietungen gab es für die Gäste der Hitparade etwas zu gewinnen, denn der Musikverein Niederhof loste freie Getränkerunden für einzelne Tische aus und gab Gutscheine seiner Sponsoren an die Zuhörer weiter.

Die Vereine Der Musikverein Niederhof (gegründet 1925) wird dirigiert von Klaus Siebold, die Feuerwehrmusik (gegründet 1876) dirigiert Marcel Peghini. Der beiden Vereine haben sich für die Sommerhitparade zusammengetan. Blasmusikfreunde und Anhänger konnten im Vorfeld für ihren Lieblingshit abstimmen. Die zehn meistgewählten wurden bei der Hitparade aufgeführt.

Auf den dritten Platz hatten die Blasmusikfans ein Medley aus Nenas größten Hits gewählt. Die Nummer Zwei wurde das Stück „Bulger‘s Holiday“, bei dem das Trompeten-Register zeigen durfte, was es konnte. Auf dem ersten Platz mit 141 Stimmen landete schließlich das passende Werk „Abschied der Gladiatoren“, mit dem sich der Musikverein Niederhof dann auch verabschiedete. Bevor jedoch die Feuerwehrmusik aus Murg alleine auf der Bühne Platz nahm, spielten beide Orchester gemeinsam zunächst den „Bozner Bergsteigermarsch“ und dann das beliebte „Hoch Badnerland“ im Gesamtchor. Dabei kamen beide Dirigenten in den Genuss, das große Gesamtorchester zu dirigieren.

Im Gesamtchor (Bild) spielen beide Musikvereine zwei Märsche. Bild: Michelle Güntert

Anschließend durften die Murger unter der Leitung von Marcel Peghini ihre fünf Top-Hits zum Besten geben. Dabei bewegte man sich vor allem in den 80er und 90er Jahren. Bevor mit den Platzierungen begonnen wurde, spielten die Musiker aus Murg ihren Lieblingshit, die „80er Kulttour“. In der Abstimmung Platz fünf belegte Peter Maffays „Nessaja“. Danach schlossen sich einige Medleys an. Die Anhänger der Feuerwehrmusik hatten sich für Hits von Udo Jürgens, ABBA und der Band Journey entschieden. Auch die Murger spendierten den Zuhörern zwischendurch Eiskaffe, Früchtespieße und Knabbereien. Auf dem ersten Platz mit über 100 Stimmen mehr landete allerdings eine zünftige Polka. „Der Böhmische Traum“ versetzte die Herzen zum Abschluss in den Polkatakt.