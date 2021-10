von sk

Oberhof/Hänner – Den ohnehin schon bilderbuchmäßigen goldenen Oktober noch farbenprächtiger zu gestalten. Das ist das erklärte Ziel des Musikvereins Oberhof (MVO) mit seinem Jugendorchester Oberhof-Hänner (JO OH). Das wollen die Orchester mit musikalischen Drei-Gänge-Menüs bewerkstelligen, die sie an zwei Sonntagen servieren: Am 17. Oktober in Hänner und am 24. Oktober in Oberhof sind je drei Auftritte vorgesehen, die drei verschiedene musikalische Schwerpunkte haben. Sollte es einen dieser Sonntage verregnen, so steht der 31. Oktober als Ersatztermin.

Jeweils um 11 Uhr spielt das Jugendorchester das ‚Hors d‘oeuvre‘ und hat rockige Melodien von „Born to be wild“ bis „Rock for my Lady“ im Repertoire. Ein Kennzeichen aller sechs Konzerte ist es, dass kleine Ensembles Programmpunkte beisteuern. So sind beim Jugendorchester auch das Drummer-Fun-Quartett und die Saxofongruppe in solistischer Eigenschaft zu hören. Die 40 jugendlichen Musiker des Orchester freuen sich dabei auf viel Publikum.

Von Rock bis Volksmusik

Das ‚Menu Prestige‘ fordert die Amateure des MVO heraus, denn Peter Alexander, Udo Lindenberg oder das Zirkuslied „Oh, mein Papa“ wollen stilgerecht interpretiert sein. Letzteres setzt die Familie Räder in Szene, denn dort tummeln sich drei Trompetenspieler in einer Familie. Vater Mirko und seine beiden Söhne Louis und Lenny werden die Manage beleben. Zu diesem Auftritt steuert das Sextett „Jung mit Schwung“ zwei Melodien bei. Matthias Kaltenbacher rundet mit dem alpenländischen Stück ‚Soloklänge‘ diesen Teil ab.

Die volkstümliche Variante kommt beim ‚Dessert‘ zum Zuge. Hier erklingen Märsche und Polkas, aber auch zeitgenössische Leckerbissen der Volksmusik wie „I sing a Liad für di“ von Andreas Gaballier. Das Klarinetten-Register streut zwei Ragtimes ein, die an die Filmmusik der Stummfilmzeit erinnern.

Natürlich müssen zu den Open-Air-Konzerten die Corona-Regeln beachtet werden. Klappstühle oder ein Imbiss dürfen gerne mitgebracht werden. Jeder Konzertteil dauert etwa 45 Minuten.