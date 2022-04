Das Motto „Wer will, findet Wege“ wird den Musikverein Oberhof zukünftig begleiten. Das kündigte Dirigent Josef Klein bei der Hauptversammlung in der Thimoshalle in Oberhof an. Der unsicheren Planbarkeit und dem Mehraufwand durch die anhaltende Corona-Pandemie werde man weiterhin mit Ehrgeiz und Eifer begegnen. Erfolge könne so vor allem in der Jugendarbeit des Vereins verzeichnet werden, sodass das Jugendorchester im vergangenen Jahr fünf Neuzugänge verzeichnen konnte. Außerdem haben in diesem Zeitraum zwölf Jungmusiker das bronzene und fünf das silberne Jugendmusikleistungsabzeichen abgelegt. Lea Brödlin, Heidi Eckert, Johanna Fleck, Ines Fühner, Louis Räder und Dirk Römer konnten zudem in die Reihen der Aktivmusiker aufgenommen werden.

Die hervorragende Jugendarbeit wurde auch von Ortsvorsteher Roland Baumgartner gelobt. „Euren Verein zeichnet ein besonderes Zugehörigkeitsgefühl aus“, meinte Baumgartner mit Blick auf die Mitgliederentwicklung der letzten zehn Jahre.

Ein weiterer wichtiger Punkt stellte die Ehrung treuer Mitglieder dar. Nicole Maier konnte Wolfgang Bubke für 25 Jahre, Walter Strittmatter und Eugen Sautermeister für 50 Jahre und Hanspeter Palla für 60 Jahre passive Mitgliedschaft auszeichnen. Hans-Peter Biehler, der ebenfalls seit 50 Jahren passives Mitglied ist, wurde überdies aufgrund seiner besonderen Verdienste zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Auch bei den Aktivmusikern gab es eine Ehrung: Harry Jehle wurde für 40 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet. Der Trompeter bekleidete im Laufe dieser Zeit einige Vorstandsämter und war in der Zeit von 1997 bis 2005 sogar erster Vorsitzender.

Positiv blickt der Verein auf seine musikalische Zukunft: Für Mitte Mai ist wieder ein Jahreskonzert geplant. Am 28. April (18.30 Uhr) findet eine Infoveranstaltung für interessierte Nachwuchsmusiker in der Thimoshalle statt.

Von einer rückläufigen Entwicklung musste Vorsitzende Nicole Maier berichten – und zwar bei den Altpapiermengen. Man sei im vergangenen Jahr bei den Einnahmen unterhalb eines vierstelligen Betrages geblieben, rechnete sie vor. Deshalb müsse sich der Verein überlegen, wie lange man den Aufwand noch betreiben könne.

Der Musikverein Oberhof wurde 1912 gegründet und zählt 39 Musiker im Hauptorchester. Vorsitzende ist Nicole Maier, die musikalische Leitung hat Josef Klein.