von sk

Es war schon ein ungewohntes Bild, als sich am Mittwochabend etwa 30 vermummte Gestalten auf die Thimoshalle in Oberhof zubewegten. Welches Unheil drohte? Was führten sie im Schilde? Relativ schweigsam nahmen sie einen Stuhl und richteten sich auf ihr großes Vorhaben ein: Nach einer Zwangspause von März bis August trafen sich die Vermummten zur ersten Musikprobe, denn schließlich werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus.

Endlich saß der Musikverein Oberhof in gebührendem Abstand bereit und die Masken wurden abgenommen. Überraschung: den einen oder die andere erkannte man nach so langer Zeit sogar wieder und so konnte die Vorsitzende Nicole Maier ein „Herzliches Willkommen“ entbieten. Dirigent Josef Klein ließ als Eröffnungsmarsch das von ihm komponierte „Musikfest“ intonieren und so konnte das zweite Halbjahr schwungvoll beginnen. Durch die Prüfungen des Blasmusikverbandes im August, die den Jungmusikanten sieben „Silberne Leistungsabzeichen“ und eins in Bronze bescherten, war man vielfach in Übung geblieben und so konnte man die zu probenden Musikstücke sogar erkennen, wenn auch vielfach Feinheiten noch zu erarbeiten sind. Doch wozu proben? Dürfen die Musikanten auftreten? Ja, sie dürfen und werden. Geplant sind drei gehaltvolle Freiluft-Platzkonzerte in Oberhof am 4. Oktober und drei weitere in Hänner eine Woche später, also am 11. Oktober. Sie stehen unter dem Motto „Goldener Oktober“ und natürlich hofft man auf prächtiges Aufführungswetter. Im meteorologischen Zweifelsfall hält der Oktober noch zwei weitere Sonntage bereit, die von den Musikern vorsichtshalber schon einmal „geblockt“ wurden.

Und das Programm? „Die Platzkonzerte sollen sich schon vom Anspiel des Maimonats unterscheiden“, freut sich Josef Klein auf die Auftritte. „Wir werden Konzert-, Solo- und Charakterstücke in das Programm einbauen, sodass es sich für die Zuhörer das Kommen lohnt.“ Natürlich wird es logistische Herausforderungen geben, weiß Nicole Maier, aber Probleme seien ja da, um gelöst zu werden. Die Termine stehen, über die jeweiligen Uhrzeiten und Auftrittsorte wird der Musikverein kurz vor den Auftrittstagen informieren. Die Musikanten hoffen, dass sich die Zuhörer zahlreich einfinden werden und beim Genießen der Musikstücke genau so viel Freude empfinden, wie die Musikanten beim Musizieren.