Oberhof – Zum zweiten Mal hat das Jugendorchester Oberhof-Hänner (JO OH) in der Thimoshalle in Oberhof zum Tag der Jugend eingeladen. Dabei geht es darum, den Erwachsenen zu zeigen, was die Jugend heutzutage so „draufhat“. Als Gäste konnte das JO OH zunächst die Jugendkapelle Öflingen unter der Leitung von Dirk Strittmatter begrüßen. Die 25 Nachwuchsmusiker haben am Tag zuvor noch ein musikalisches Trainingslager absolviert, da sie am 4. und 5. November ihre Herbstkonzerte im KulTurm in Wehr aufführen werden. Aus diesem Repertoire, das hauptsächlich aus Film- und Fernsehmusik besteht, spielten sie auch in Oberhof. Die Jugendkapelle trug daher unter anderem die Titelmelodie zu Marvel Studios „The Avengers“ und den James Bond-Song „Skyfall“ vor.

Nach einer kurzen Umbaupause zeigten die Kinder und Jugendlichen der 2016 gegründeten Dance Factory der SpVgg Wehr, dass auch sie etwas vom richtigen Takt verstehen. Leiterin Sonia Zabatino stellte die vier Stufen, die verschiedenen Altersgruppen entsprechen, den Gästen vor. Beginnen durften die ganz Kleinen im Alter von drei bis fünf Jahren, die die gesamte Thimoshalle mit ihrem Charme verzauberten. Bei den Älteren wurden die Bewegungsabfolgen zunehmend komplexer und das Tempo höher. In der vierten Gruppe tanzten sogar einige Mütter der Kinder mit und zeigten, dass nicht nur die Jugend Talent hat. Im Anschluss an die Tanzeinlagen nahm das gastgebende JO OH selbst auf der Bühne Platz. Dirigent Josef Klein stellte dabei stolz die fünf Nachwuchsdirigentinnen vor, die einen entsprechenden Kurs absolviert haben. Besonders begeistert hat auch Amelie Schmidt, die bei Mozarts „türkischem Marsch“ ein tolles Solo auf dem Glockenspiel gespielt hat.

Für das große Finale füllten die Musiker der Jugendkapelle Öflingen die Reihen des JO OH auf. Sie spielten gemeinsam das Lied „Auf uns“ von Andreas Bourani. Die Kinder und Jugendlichen der Dance Factory Wehr stellten sich um die Gäste herum auf und tanzten eine dazu passende Choreographie.