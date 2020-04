von Werner Probst

Schreinermeister Reinhard Döbele feiert am Ostermontag 80. Geburtstag. 2006 wurde Reinhard Döbele für seine Verdienste im Ehrenamt mit der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Jubilar ist auch Träger der Verdienstmedaille der Gemeinde Murg.

„Wo man singt, da lass‘ dich ruhig nieder, denn böse Menschen haben keine Lieder“, dieser Wahlspruch ist ein Leitgedanke, dem Reinhard Döbele fast schon seit seinen Kinderjahren frönt. So trat er bereits 16-jährig dem Murger Männerchor bei und immer noch ist seine Liebe für den Chorgesang ungebrochen. Bereits 1969 wurde er Dirigent des Männerchors Harpolingen und übernahm 1980 auch die Chorleitung des Murger Männerchors. Während er 1994 den Dirigentenstab in Harpolingen abgab, dirigierte er die Murger Sänger bis zum Jahr 2005, wurde dann aber zum Vorstandssprecher gewählt und immer noch ist er mit Begeisterung dem Chorgesang treu. Dass mittlerweile die Sängerzahl im Murger Männerchor bedeutend geschrumpft ist, ist derzeit seine größte Sorge.

Kommunalpolitisches Engagement

Auch im politischen Leben der Gemeinde Murg war Reinhard Döbele eine feste Größe. 24 Jahre lang gehörte er auf der Liste der Freien Wähler dem Murger Gemeinderat an. Viele Entscheidungen wurden in seiner Amtszeit getroffen, so wurde beispielsweise das Murger Gewerbegebiet geschaffen. „Wir hatten immer ein gutes Verhältnis im Gemeinderat. Wenn auch die Meinungen im Gremium vielmals recht unterschiedlich waren, so saß man doch nach Sitzungsschluss in gemütlicher Runde zusammen.

Reinhard Döbele ist ein Murger Urgestein. Seine Eltern hatten ein Schreinergeschäft. Hier lernte er nach der Schulentlassung das Schreinerhandwerk. Im Jahr 1964 legte er bei der Handwerkskammer Konstanz die Meisterprüfung ab. 1966 heiratete er seine spätere Frau Hedi, die aus dem Münstertal stammte und zwei Töchtern das Leben schenkte.

1972 übernahm Reinhard Döbele von seinem Vater die Schreinerei in der Langmattstraße. Drei Jahre später wurde südlich des Murger Bahnhofs, am Bahndamm eine Halle mit Werkstatt, Ausstellungsräumen, Saunabau, Küchenstudio und Bestattungsgeschäft untergebracht. Während die Räume für den Saunabau und die Schreinerei verpachtet wurden, führt die Tochter Gabriele Kreutz mit ihrem Vater das Bestattungsgeschäft. 2019 wurden neue Räume bezogen und damit die neuesten Techniken und Vorschriften der Hygiene und Abschiedsräume auf den neuesten Stand gebracht. Immer noch ist der Jubilar fast täglich im Geschäft zugegen und zu Hilfeleistungen auch stets bereit.

Mehrere Jahre war Reinhard Döbele auch im Vorstand des Murger Gewerbevereins aktiv. Für Reinhard Döbele gibt es auch heute nie Langeweile. Vielfach sitzt er in seinem von zahlreichen Urkunden, so auch Ehrenurkunden des Chorverbandes Hochrhein und der beiden Männerchöre von Murg und Harpolingen, dekorierten Hobbyzimmer, um alte Geigen zu restaurieren. Viel Freude kommt immer wieder auf, wenn die Enkel und ein Urenkel den Jubilar besuchen.

Gerne denkt Reinhard Döbele an die Zeit zurück, in der er mit seiner Familie vielfach den Urlaub auf der Insel Mallorca verbrachte. Gerne hätte er seinen 80. mit seiner Frau, den Kindern, Enkelkindern und dem Urenkel sowie all seinen vielen Freunden und Bekannten gefeiert. Doch die Corona-Kriese machte alle seine Planungen zunichte.