Das traditionelle Sommerfest des Musikvereins Oberhof (MVO) findet am kommenden Wochenende bei der Thimoshalle statt. Dabei wird es am Samstag, 8. Juli, ab 20 Uhr laut Pressemitteilung erstmals eine Disco geben. DJ Andy wird versuchen, die Anwesenden zum Schwingen des Tanzbeins zu verleiten, aber auch sonst wird für eine angenehme Atmosphäre und viel Unterhaltung gesorgt.

Programm am Sonntag

Am Sonntag eröffnet der Musikverein Rotzel das Mittagskonzert um 11.30 Uhr. Nach einem einstündigen Intermezzo des Jugendorchesters Oberhof Hänner (JO OH) ab 13.15 Uhr übernimmt der Musikverein Gaiß-Waldkirch die Regie. Den Abschluss des sonntäglichen Programms macht die MVO Swingband, die zum zweiten Mal öffentlich auftritt. Ab 16.15 Uhr swingen die Instrumente von Markus Strittmatter (trp), Marika Bürgin (clr), Matthias Kaltenbacher (bar), Rolf Schmidle (trb) und Harry Jehle (tb). Die fünf Bläser werden komplettiert durch den Drummer Stephan Kaltenbacher. Von den Beatles bis zu Mackie Messer reicht deren Programm, mit dem der musikalische Teil ausklingt. Am Sonntagnachmittag kümmert sich der Kindergarten Regenbogen auch beim Kindernachmittag um die Jüngsten, die auch ihre Freude am Fest haben sollen.

Zum Festausklang

Der Festausklang des dreitägigen Festes am Montag, 10. Juli, erfolgt ab 18.30 Uhr mit den Musikvereinen aus Harpolingen und Willaringen. An allen drei Tagen ist der Eintritt zum Festgeschehen kostenlos.