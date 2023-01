Zum Jahreswechsel haben wir die Bürgermeister im westlichen Landkreis Waldshut wieder um die Beantwortung von acht teils persönlichen, teils die Gemeinde betreffenden Fragen gebeten. Hier veröffentlichen wir die Antworten des Murger Bürgermeisters Adrian Schmidle.

Was hat sie vergangenes Jahr beruflich oder persönlich besonders gefreut?

Der Murger Bürgermeister Adrian Schmidle. | Bild: Adrian Schmidle

Beruflich hat mich sehr gefreut, dass der Breitband-Ausbau in Hänner und Oberhof sehr gut vorangeht. Die ausführenden Firmen arbeiten mit den Planern und unserem Bauamt hervorragend zusammen und in diesen Tagen können die ersten Internet-Anschlüsse freigeschaltet werden.

Im Murhena konnten wir uns in diesem Sommer über die zweithöchsten Besucherzahlen seit der Eröffnung freuen. Ein richtig schönes Einweihungsfest in der Murger Mitte haben wir außerdem im Sommer gefeiert und von vielen Seiten ein Lob für die Aufwertung des Ortes erhalten.

Und zum Jahresabschluss konnten wir nach zwei Jahren Pause wieder einen gelungenen Seniorennachmittag durchführen.

Zur Person Adrian ­Schmidle wurde 1971 in Säckingen geboren. Er ist Bürgermeister in Murg seit 2007 und wurde 2013 für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Dieses Jahr entscheiden die Bürger über eine dritte Amtszeit Schmidles. Adrian Schmidle ist verheiratet, hat vier Kinder und lebt mit seiner Familie in Murg.

Gab es etwas besonders Unerfreuliches?

Der Krieg in der Ukraine mit seinen Auswirkungen auf unser tägliches Leben, das Schicksal der Geflüchteten – überhaupt der vom Krieg betroffenen Bevölkerung – belasten mich sehr. Es ist unvorstellbar, dass so etwas direkt vor unserer Haustüre in Europa wieder passiert.

Was ist die wichtigste Sache, die auf Ihrem Schreibtisch liegenblieb?

Dazu fällt mir spontan nichts ein; was angepackt werden musste, haben wir angepackt – mein Schreibtisch ist aufgeräumt…

Warum könnte 2023 ein besseres Jahr für Ihre Gemeinde werden als 2022?

Aus meiner Sicht war 2022 ein gutes Jahr. Wir nehmen das Jahr 2023 so wie es kommt und machen das Beste daraus.

Was wünschen Sie sich 2023 persönlich?

Ich wünsche mir ein gutes Miteinander, Zufriedenheit und Dankbarkeit auch für scheinbar kleine Dinge sowie Gesundheit für meine Familie.

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Ihre Gemeinde. Sie haben die Möglichkeit, zu einem persönlichen Gespräch mit ihm. Was sagen Sie ihm?

Ich würde ihm sagen, dass die Gemeinden die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben. Der große Zuwachs an Aufgaben und immer neuen Standards sind oft auf politische Entscheidungen zurückzuführen, die im Bundestag beschlossen wurden. Es muss hier vorab die Finanzierbarkeit geklärt und eine Kostenbeteiligung des Bundes überprüft werden. Die Gemeinden sind durch die Vorgaben des Bundes immer mehr in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt.

Welche Schlagzeile über sich selbst oder über Ihre Gemeinde würden Sie 2023 gerne lesen?

Bürgermeister Schmidle wurde bei seiner Wiederwahl für die dritte Amtszeit mit einer guten Wahlbeteiligung bestätigt.