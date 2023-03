Weit über die Heimatgrenzen hinaus bekannt ist Kurt Bächle aus Murg. Seit den Kinderjahren ist er Harmonikaspieler, schnürte in jungen Jahren auch die Fußballstiefel und gehörte zu den Rettern der Burgruine Wieladingen, wo er mit vielen Arbeitsstunden maßgeblich zu deren Erhaltung beitrug. Am heutigen Donnerstag feiert er bei guter Gesundheit den 80. Geburtstag.

In den Erinnerungen von Kurt Bächle ist die Erhaltung der Burgruine Wieladingen geradezu ein Meilenstein. Als 1984 der Verein zur Rettung der Burgruine gegründet wurde, war er von Anfang an als Restaurierer mit der Partie. Sein handwerkliches Können war vielfach gefragt, so auch bei der Brückenerneuerung, die eine sichere Begehung zur Ruine ermöglichte. Der Verein hat ihm für seine Leistungen mit der Ehrenmitgliedschaft gedankt und die Gemeinde Murg hat ihn mit der silbernen Medaille der Gemeinde gewürdigt. Das Landratsamt Waldshut überreichte ihm die Kreismedaille und lud ihn nach Stuttgart zum Neujahrsempfang der Landesregierung ein. Der damalige Ministerpräsident Erwin Teufel empfing Kurt Bächle und dessen Frau.

Bächle ist ein Murger Urgestein. Er besuchte die Volksschule, ehe er eine Lehre als Betriebsschlosser machte. 1963 wechselte er zur Degussa in Rheinfelden. 1968 heiratete der Jubilar seine Frau Marianne, die zwei Kinder auf die Welt brachte. In der Degussa wurde er Vorarbeiter und später zum Teilbereichsmeister befördert. Für seine 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurde ihm die Ehrenmedaille der Stadt Rheinfelden überreicht. Eine feste Größe ist der 80-Jährige auch im Murger Vereinsleben. Bereits als Zehnjähriger erlernte er das Akkordeonspiel und war dann im Murger Harmonikaorchester aktiv. Noch gerne erinnert er sich an die Zeit, als das Murger Orchester mehrmals Bezirksmeister wurde, er zum Ehrenspieler und Ehrenmitglied ernannt und vom Verband mit der Schittenhelm-Medaille ausgezeichnet wurde.

In jungen Jahren war Kurt Bächle auch ein talentierter Fußballspieler. Beim Murger Sportverein schnürte er die Fußballstiefel, war auch mehrere Jahre Spielführer und spielte zum Abschluss in der Alte-Herren-Mannschaft. Mehr als 80 Mal hat er Blut gespendet. Anlässlich der 750-Jahrfeier der Gemeinde Murg war Kurt Bächle auch Mitherausgeber des Buches: „Murg im Wandel der Zeiten“. Zum Geburtstag werden auch fünf Enkelkinder gratulieren.