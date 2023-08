Rennfieber auf dem Parkplatz des Kraftwerks Laufenburg in Rhina: Im Rahmen des Murger Sommerspasses (Muss) und in Zusammenarbeit mit dem Automobilclub Bad Säckingen hatten sich 20 Kinder zum Kartfahren angemeldet. Die Vorfreude der 20 Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren war groß, als die Vorsitzenden Gustav Albiez und Jochen Stricker sowie Kassiererin Doris Albiez die Gruppe am Samstagmorgen in Empfang nahm. Wie die Organisatoren des Kartfahrens erklärten, hilft das Kartfahren den Kindern auch, im Straßenverkehr sicherer zu werden.

Den Schnellsten winkte ein Pokal

Eine ganz besonderen Reiz für die Kinder hatte diese Veranstaltung, weil es auch Pokale zu gewinnen gab. Die erste Gruppe Kinder startete um 13 Uhr. Dabei hatte die 9 Jahre alte Juliana Strittmatter (9 Jahre) die Nase vorn. Sie absolvierte die zwei Runden in 51.96 Sekunden. Auf dem zweiten Platz folgte ihr Tobias Kammerer (8 Jahre) in 54.20 Sekunden, gefolgt von der gleichaltrigen Mika Wörner, die in 55.16 Sekunden auf den dritten Platz fuhr. In der zweiten Gruppe, die um 15 Uhr startete, erreichte Jakob Probst (10 Jahre) in 36.04 Sekunden den ersten Platz und erhielt einen Pokal, zweiter wurde Sebastian Musch (13 Jahre) in 47.14 Sekunden und dritter wurde Paul Meier (13 Jahre) in 47.53 Sekunden.

Die Kartfahrer kamen ganz schön ins Schwitzen

Was recht einfach aussieht, ist in der Praxis gar nicht so leicht, denn der Parcours ist 1,70 Meter breit. Bei den Proberunden, die die Kids zunächst absolvierten, fielen dann auch einige Pylonen um, da sie zunächst nicht nahe genug heranfuhren und zu spät einlenkten. Doch nach einigen Runden hatten alle Kinder den Bogen raus, so dass die meisten den Parcours unter einer Minute absolvierten konnten und höchstens noch zwei Pylonen touchierten. Spaß aber machte es allen, egal wie schnell sie waren und wie viele Pylonen umfielen. Die Kids kamen bei den hohen Temperaturen am Samstag ganz schön ins Schwitzen, da sie aus Sicherheitsgründen außer Helm, auch noch lange Hosen und ein langärmliges T-Shirt tragen mussten.